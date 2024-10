Thiago, tras sobrevivir a la caída de un sexto piso: "Estuvo Dios ahí"

El 28 de agosto pudo ser una madrugada trágica. Thiago, de 17 años, cayó del sexto piso de un edificio cuando transitaba el último día de su viaje de egresados en Bariloche.

“Thiago está bien, muy contento, con su familia y sus amigos. Eso hace que sea más fácil para él. Tiene 17 años y está herido todavía”, dijo su mamá en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Luego, fue el turno del protagonista de la historia. “Estoy más que bien. No puedo quejarme de nada, estoy más que agradecido. Voy llevándola todos los días, con compañía. Estoy sin dolor, que es lo mejor que me puede pasar. Todos los días avanza la recuperación”, contó.

“Sentí que fue como cambiar repentinamente de un día para otro y ser una persona muy diferente. Despertarme y ver que estaba vivo, lo tomé como un renacimiento. Ahora tengo otros valores, soy una persona más seria, pero no dejo de tener 17 años”, agregó.

Thiago reveló que su último recuerdo fue cuando estaba en la ventana, porque al estar cayendo su mente “se bloqueó” y no se acuerda de más nada. “Me desperté, la vi a mi mamá y pensé ‘qué pasó’. Se me hace difícil recordar la caída, pero poco a poco voy acordándome cosas. Si no me hubiera pasado a mí no me lo hubiera tomado a pecho. A mí me pasaban las cosas por delante y no me daba cuenta. Ahora, todo lo que veo y leo, me impacta, no dejo que me pase por delante. Soy una persona más enfocada”, aseguró.

Y afirmó: “Aprendí a valorar la vida, la gente que me quiere, las cosas que tengo. Todo el tiempo estoy demostrando cariño por las cosas y la gente. Mis amigos son de fierro, son los mejores amigos que tengo. Apenas pueda iré a la psicóloga. Siempre fui creyente pero nunca le di entidad a Dios, pero ahora lo pienso y no hay explicación, estuvo Dios ahí. Se refuerza la creencia. El milagro lo hizo Dios, pero sin los médicos no estaría acá”.

“Sueño estudiar una carrera, completarla, trabajar y ser una persona responsable. Quiero tener mi banda, triunfar y ser alguien en la vida con la música. Ahora mis sueños se refuerzan más. Quiero hacer cosas, no quedarme quieto y no bajar. Mi sueño principal es ser músico y repartir felicidad”, cerró.