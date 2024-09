Habló la mamá de Thiago, tras su alta médica: "Todo lo que pasó fue increíble"

El 28 de agosto a las 5.50, Thiago, un chico de 17 años que estaba por finalizar su viaje de egresados en Bariloche, cayó desde el sexto piso de un edificio. Su estado de salud fue tan grave que estuvo días internado sin despertar. La familia viajó esa mañana desde su ciudad natal, Rosario, para acompañarlo. Pensaron que era una tragedia, pero se toparon con un milagro.

De Bariloche trasladaron a Thiago a Rosario. Lo operaron varias veces, lo cuidaron y lo trataron. Y finalmente, este jueves por la tarde, los médicos le dieron el alta.

Ailén, madre del adolescente, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y contó con lujo de detalle todo lo vivido desde el minuto uno hasta el final de esta increíble historia.

“Estamos tranquilos y contentos. Es un milagro, desde el momento cero fue un milagro. Nadie que cae de un sexto piso puede vivir. No podemos creer todavía todo lo que pasó. Desde ahí hasta la recuperación todo lo que pasó fue increíble”, comenzó.

“Me enteré a las 7 de la mañana. Me llamaron para decirme que había tenido un accidente., me pusieron un vuelo a las 11, fue una eternidad. Llegué en dos horas, pero sentí que no llegaba más. Fue tremendo”, expresó.

Ailén dijo que la llamaron y le avisaron que Thiago había tenido un accidente, se había caído por una ventana y lo habían internado en terapia intensiva. “Hasta las 10.30 pensé que era de un piso, ahí me dijeron que era de un sexto piso. No sabía con qué me iba a encontrar”, recordó.

Luego, sobre cómo se encuentra su hijo, detalló: “Lo operaron dos veces antes del alta, fueron tres en verdad, pero en una sola lo operaron de la rodilla y la cara. Fueron 10 horas de operación. La última cirugía fue en el pie, el miércoles. Y volvimos a casa. Él está bien, animado, siempre estuvo acompañado. Nunca lo vi mal, angustiado, o depresivo, ese era otro miedo. Está muy reflexivo, no se acuerda mucho de lo que pasó”.

Thiago, presente y futuro alentador

Ailén, enfermera de 36 años de edad y trabajadora del Sanatorio Parque, habló de su hijo y destacó: “Es muy responsable, nunca se llevó una materia, tiene excelentes otras. Se despertó preocupado porque se iba a quedar libre. Tiene muchas ganas de volver a la escuela, pero pasarán meses para que vuelva a pisar. Quiere estudiar Ingeniería Electrónica”.

Sobre su profesión y la facilidad o no de afrontar un caso así, Ailén marcó: “No hay forma de estar preparado, sí entendí muchas cosas de su estado de salud”. Y agradeció a la compañía de viajes que tenía a su hijo a cargo: “No puedo decir nada malo de la empresa, con nosotros se portaron excelente. Nos dieron vuelo, comida, alojamiento, los traslados allá. Por más que yo hubiera estado ahí, no podía evitarse, porque dentro de la habitación con él no estaban. Es un chico de 17 años que no pensó, salió por la ventana, quiso agarrar algo y se cayó. Cuando se despertó en Bariloche me tranquilicé. El peor momento fue esperar que se despierte. Fue todo rápido. Esto pasó un miércoles y el sábado ya estaba despierto”.

Finalmente, reflexionó: “Tuve todos los sentimientos encontrados. No busco respuestas, quiero disfrutarlo y agradecer a dios y a los equipos médicos que está vivo. No puedo enojarme. Pensé que estaba borracho y no había podido manejarlo, pero el fiscal me dijo que el examen toxicológico le dio negativo: no tenía alcohol ni droga en sangre. Me dieron su equipaje y se había gastado 170 mil pesos en chocolate para nosotros. No puedo enojarme con un chico de 17 años”.