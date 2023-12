Sube 40% la tarifa de taxis: "Es lo que hay, no tenemos ninguna compensación"

/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Aumenta 40% la tarifa de taxis: "Es lo que hay, no tenemos ninguna compensación" Audio

/Fin Código Embebido/

En una maratónica sesión, el Concejo Municipal aprobó el aumento del boleto de los colectivos atado a la inflación y dio luz verde a un aumento del 40 por ciento en la tarifa de taxis.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La bajada de bandera de la tarifa diurna se fija en 918 pesos y 43 pesos la ficha y el minuto de espera; la tarifa nocturna en 1.073 pesos la bajada de bandera y 49 pesos la ficha y el minuto de espera; domingos y feriados, 1.176 pesos la bajada de bandera y 49 pesos la ficha y el minuto de espera y nocturna viernes, sábados y vísperas de feriados, 1.176 pesos y 49 pesos la ficha y el minuto de espero”, especificaron oficialmente.

Marcelo Díaz, máximo referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y explicó: “Cuando aumentamos la última vez había quedado un desfasaje muy importante. Lamentablemente no hubo consenso para que se actualicen las tarifas de taxis trimestralmente”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Como hasta marzo no se legisla no quedo otra que aumentar ayer. Esto no resuelve el problema, porque si la gente no tiene dinero para viajar n viaja. Pero la única forma de defendernos es actualizar la tarifa. Aumentaron el mantenimiento de los autos y el precio del combustible. Gastamos 9 mil pesos por día en GNC”, precisó.

“Hubo aumentos en Mar del Plata, en Buenos Aires, en Santa Fe. Es lo que hay, no tenemos ninguna compensación”, lamentó.

Y planteó: “La crisis económica resiente el servicio. No sé cómo vamos a cambiar el vehículo. Hay gente que pagaba 180 mil pesos por el autoplan con la cuota del auto y el seguro, ahora deberá pagar 250 mil pesos”.