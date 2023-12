Productos suben hasta 40% y hay quienes se aprovechan de la crisis

Agustín Dadamio

Los días anteriores y posteriores a la asunción presidencial de Javier Milei fueron agitados en términos económicos. Diversos sectores venían acumulando sucesivos aumentos, pero tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, la escalada de precios se notó en los supermercados.

Los vendedores de alimentos de Rosario recibieron este miércoles listas de precios con aumentos de entre 30 y 40 por ciento. En ese rango se ubicaron los incrementos registrados por los empresarios de la ciudad. Y en esa franja también se dieron las subas en las casas de venta de electrodomésticos, que aún con precios atrasados exhiben valores de difícil alcance para los clientes.

Más allá de los aumentos, los citados sectores conviven con realidades contrapuestas y puntos en común. En el caso de los supermercados, desde el sector entienden que los precios están por encima de lo que deberían. En paralelo, los vendedores de artefactos para el hogar hablan de “precios enjuagados” que todavía no terminan de alcanzar su valor real. En ambos rubros los empresarios sobreviven ante la falta de entrega de insumos y las dificultades para sostener un stock competitivo.

Sergio Casinerio, referente de la Cámara de Supermercados de Rosario, dijo a Cadena 3 que este miércoles comenzaron a notar con fuerza las medidas anunciadas este martes por Caputo. El efecto fue contundente: “Lamentablemente hay empresas que ya pasaron aumentos en el orden del 30, 40 por ciento. Otras suspendieron entregas. Tenemos preocupación”, expresó Casinerio.

Pero el problema no radica solo en los aumentos y las dificultades de los clientes para afrontarlos. La incertidumbre, una vez más, dio lugar a la especulación. “La industria tendrá que rever, muchos ya venían operando con un dólar a 1000 pesos, entonces no estaban tan desfasados. Es difícil de entender por qué se da esta especie de estampida”, explicó el supermercadista, que afirmó: “Están aprovechando. No sé si será para después solventar lo que se viene, con una suba de tarifas de servicios. Pero se podría haber evitado semejante escalada de precios”.

El tembladeral económico fue más allá de las góndolas, repletas de productos de primera necesidad. “El aumento primero fue de 5, después de 7, después de 10, llegó al 15 por ciento. Pero este mes hubo aumentos contundentes de 30, 40 por ciento. Estimo que hasta acá llegó, no da el mercado para aumentos tan grandes”, alertó Hernán Calatayud, referente de la Cámara de Electrodomésticos de Rosario.

El empresario admitió que “hoy no se consigue nada” porque “no hay venta” por parte de los proveedores, rehenes también de la incertidumbre y la confusión. “Hay empresas que están sin vender, y los precios al público están enjuagados, no están las subas totalmente aplicadas”, aclaró.

Mientras tanto, los clientes no aspiran a comprar más allá de los límites de su poder adquisitivo. “Hay mucha prudencia en el comprador. Todavía da vueltas el Ahora 12, se está utilizando. Sigue habiendo ventas con tarjeta y en efectivo”, destacó.