Todos los detalles sobre la asunción de Javier Milei como presidente

Javier Milei se prepara para la jura que lo convertirá en el próximo presidente los argentinos. La jornada iniciará mañana domingo a las 11, con la ceremonia de jura en el Congreso de la Nación y por la tarde protagonizará una serie de actividades que culminarán por la noche, en el Teatro Colón.

Será la vicepresidenta Victoria Villarruel la encargada de tomarle juramento como Presidente y luego se hará la transmisión de insignias en la que Alberto Fernández entregará la banda y el bastón de mando presidencial.

El fundador de La Libertad Avanza evitará dar un mensaje ante los legisladores reunidos y pronunciará su primer discurso en las escalinatas del Palacio Legislativo hacia la Plaza del Congreso.

Al término, Milei se trasladará en un Valiant 3 color gris camino a Casa Rosada, donde será recibido por el jefe de la Casa Militar, el director de Ceremonial y un edecán del jefe de Estado saliente, quienes lo guiarán por el establecimiento.

A su llegada, protagonizará “un acto formal” y saludará a las delegaciones extranjeras lideradas por los mandatarios Gabriel Boric (Chile); Luis Lacalle Pou (Uruguay); Santiago Peña (Paraguay); el rey Felipe VI de España, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

También darán el presente el expresidente Jair Bolsonaro, y el líder del partido español VOX, Santiago Abascal. El salvadoreño Nayib Bukele todavía no confirmó su asistencia.

En el Salón Blanco le tomará juramento a su Gabinete y a los principales secretarios de Estado y a posterior dará un cóctel junto a los invitados.

Luego, habrá una oración interreligiosa en la Catedral Metropolitana presidida por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, y al término, Milei retornará a Casa Rosada a pie.

Por la noche tendrá su revancha disfrutando de una función especial en el Teatro Colón, sitio donde fue repudiado en la previa al balotaje, y verá fragmentos de la ópera Madame Butterfly de Giacomo Puccini.

En diálogo con Cadena 3 Arnaldo Miranda, especialista en protocolo presidencial, explicó las claves de la ceremonia y de los atributos. "En un principio va a jurar ante la asamblea legislativa, ambas cámaras reunidas y en ese momento va a pasar a ser presidente de la Nación Argentina. Eso está normado y reglado y luego él ha elegido recibir parte de los atributos en el Congreso de la Nación: la banda y el bastón, de manos del presidente saliente", detalló.

Como dato llamativo, muchos presidentes reciben estos atributos en la Casa de Gobierno, pero otros como en el caso de Milei eligieron hacerlo en el Congreso. "Una vez posicionado con sus atributos dará el discurso que se va a dirigir al pueblo en las escalinatas del Congreso de la nación a usanza de los presidentes norteamericanos", describió.

Otros atributos que se emplean es la Marcha de Ituzaingó que data de tiempos de Bartolomé Mitre, y el Gran Collar de la Orden al Mérito del libertador José Francisco de San Martín, que no se suele estipular pero que para Arnaldo debería estar presente.

En cuanto al vestuario recordó que debería ser formal, usar traje oscuro y lo mismo para sus invitados.

También diferenció el oficio interreligioso luego del Tedeum, que generalmente no se utilizaba en los actos de asunción, pero sí en fechas patrias como el 25 de Mayo y el 9 de Julio. Luego vendrá la jura de los ministros y la gala en el Teatro Colón por la noche donde se va a interpretar un fragmento de Madame Butterfly y él ha pedido Balada para un Loco. Al respecto aclaró que esta ópera no es una elección particular de Milei, sino que es la obra que está en reposición en este momento en el coliseo porteño.

