Estamos todos avisados: Milei va a meter los dedos en el enchufe

Adrián Simioni

Si alguien esperaba escuchar hoy que Javier Milei le echara un chorro de soda a todas las cosas que vino diciendo en los últimos años, se equivocó. Todo su discurso frente a la Plaza de los Dos Congresos fue diseñado para decir que piensa hacer todo lo que dijo. “Hoy es ese día”, aseguró.

El discurso fue simbólicamente inédito: no dijo el discurso frente al recinto, donde residen los representantes de la casta que vive del Estado (corporaciones sindicales y empresarias, gobernadores, intendentes, piqueteros) sino frente a la plaza, donde se juntó gente que La Libertad Avanza, todavía al menos, no puede llevar en bondis. Milei les habló a los madrugadores, a los que trabajan de verdad, a los sin-partidos, a los que pagan los impuestos de los que viven ñoquis, asesores, prebendistas, contratados, acomodados, familiares, becados, planeros de Ushuaia a La Quiaca. Porque los que se quedaron adentro del Congreso son los que van a traar de impedir que Milei cumpla su programa. Y los madrugadores son los únicos en los que Milei podrá confiar en que lo apoyen, pese a que los mismos madrugadores sufrirán, al menos en un primer momento, las consecuencias de la revolución que propone Milei para terminar, como dice él, con el colectivismo decadentista iniciado en hace casi 80 años en la Argentina.

Están todos avisados: Milei planea un ajuste gigantesco para eliminar de cuajo un déficit océanico de 15 puntos del Producto Bruto Interno; intentará que a ese ajuste lo hagan los que cobran cheques del Estado, no los que los han alimentado durante décadas; y ese ajuste será de shock, no de gradualismo, porque no hay posibilidad material de que nadie le preste dinero a la Argentina para financiar una reforma gradual en el tiempo.

“Nos han arruinado la vida”, fue la lápida que le puso Milei al populismo K. Y a todos los populismos que nos pusieron acá. No hay lugar para más, según Milei: la alternativa es entrar en una inflación del 15 mil por ciento anual.

Y Milei nos avisó que hoy -no mañana, no el martes- ya agarró para el otro lado. Va a hacer lo que dijo que iba a hacer.