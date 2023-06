Pidén un dólar único: "Tenemos precios artificiales"

Luis Zubizarreta, presidente de la Cámara de Puertos Privados y Comerciantes (Cppc), y de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (Acsoja), pidió que haya un único tipo de cambio para que la economía exportadora sea competitiva.

“Argentina aumentó sus exportaciones en los últimos 20 años, mucho más lento de lo que debería, porque el negocio es importar. Tenemos precios artificiales. La velocidad del fin del cepo debe ser acorde a las posibilidades, quizá haya que aceptar que haya una salida gradual. Pero no podemos mantener un precio tan importante en un precio artificial”, aseguró Zubizarreta en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

A su vez, analizó el impacto del “dólar soja”. “Después de esquemas como éste viene el parate, quién va a vender ahora con la expectativa de que quizá haya una regla nueva. Vamos a los ponchazos, necesitamos un país normal, con previsibilidad”, lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“El tipo de cambio es uno de los principales precios de la economía. El dólar oficial es un valor al que todos quieren comprar, pero nadie quiere vender. Es un esquema muy perjudicial para la economía”, aseguró.

En tanto, profundizó: “Hay un sesgo antiexportador en nuestra economía. Eso nos lleva a recurrentes crisis. Vemos a vecinos como los brasileros, cuya economía fluye. Tienen estabilidad”.

Por otro lado, sobre el dinero que no generará el campo y priva de inversiones a varios sectores, Zubizarreta advirtió: “La sequía se siente en toda la economía: vamos a exportar menos, los transportistas no tendrán qué transportar, las gomerías no deben cambiar cubiertas y demás. Si Argentina potencia los sectores donde es competitiva, habrá más plata y eso generará desarrollo”.