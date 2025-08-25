Nueva semana de paro en la UNR: no habrá clases martes y miércoles

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) tendrá un nuevo paro de 48 horas para esta semana, específicamente el martes 26 y miércoles 27 de agosto. Esta medida de fuerza se enmarca en un plan de lucha que comenzó las semanas pasadas con paros los días jueves y viernes, y toda la semana anterior a esa. La situación se agrava debido a la falta de un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación y a la caída del poder adquisitivo de los docentes.

Luz Prados, secretaria de COAD (Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR), habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y expresó: "Hemos votado y definido continuar con las medidas de fuerza con 48 horas rotativas. Esta profundización tiene que ver con el conflicto que se viene desarrollando en las universidades nacionales desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Nunca hemos estado peor que lo que estamos hoy".

Prados destacó que, en el último año y medio, los docentes han perdido más del 40% de su salario, mientras que el gobierno solo ofrece un aumento por decreto del 7.5% en cuotas que no alcanzan a compensar la inflación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La situación actual no solo afecta a los docentes, sino que también impacta en los estudiantes. "Los únicos que quedan en medio son los alumnos, sin nadie que los defienda", afirmó Prados, quien también mencionó que la falta de clases podría estar rozando los 30 días en lo que va del año. La preocupación por la educación y la falta de respuesta del gobierno y del rectorado se hace evidente en la comunidad educativa.

En este contexto, se ha comenzado a hablar sobre la posibilidad de implementar un sistema de aportes voluntarios para graduados y empresas, con el objetivo de financiar necesidades que la universidad no puede cubrir. "Ojalá que la sociedad se involucre más porque las universidades necesitan que le devolvamos algo de todo lo que nos dieron", concluyó Prados.

Este paro escalonado se suma a las acciones de protesta que continuarán la semana próxima con otra medida de fuerza programada para los días lunes y martes, 2 de septiembre.

Informe de Juan Cruz Albergoli.