Milei polariza y defiende el ancla fiscal frente a las presiones de gasto

FOTO: La polarización de Milei y el futuro del gasto público en Argentina

Por Sergio Berensztein

En el actual escenario político argentino, la figura de Javier Milei genera una polarización que impacta directamente en la discusión sobre el gasto público. El presidente afirma que no cederá ante las presiones del Congreso para modificar su enfoque fiscal, que defiende a capa y espada.

Las declaraciones de Milei dejan claro que no se volverá a un pasado de empobrecimiento. Este mensaje parece dirigido a aquellos que buscan revertir los sacrificios realizados en el último año y medio. La postura del presidente es contundente: si el Congreso quiere retroceder, tendrán que sacarlo con los pies para adelante.

El anuncio de penalizar el déficit y la emisión de dinero es un punto clave en su estrategia. José Luis Espert, diputado libertario, respalda esta postura, argumentando que los anuncios son coherentes con el rumbo del gobierno. Sin embargo, es importante recordar que el déficit cero ya estaba en el presupuesto 2025, que no se sancionó debido a la oposición en el Congreso.

La polarización extrema genera un contexto en el que moderados que antes apoyaban al gobierno ahora se abstienen o votan en contra de iniciativas críticas. Esto pone en riesgo la sustentabilidad del programa económico, ya que la continuidad de las políticas fiscales parece depender de un solo partido.

El dilema radica en si el gobierno busca un rédito electoral o si realmente pretende avanzar sin acuerdos. Si la polarización se mantiene, el futuro del modelo económico se verá comprometido, independientemente de quién gane las próximas elecciones.

La discusión sobre el rol del Estado y el gasto público se vuelve crucial. La polarización actual no solo es electoral, sino que también plantea una profunda reflexión sobre qué tipo de Estado se desea construir en Argentina. Sin un debate claro sobre estos temas, el país seguirá enfrentando problemas estructurales que van más allá de la inflación o el tipo de cambio.