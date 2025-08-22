En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

La corrupción se combate con reglas y transparencia, no con cambio de personas

 

22/08/2025 | 07:34Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La corrupción, un drama recurrente en Argentina.

  1.

    Audio. La corrupción se combate con reglas y transparencia, no con cambio de personas

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Sergio Berensztein Por Sergio Berensztein

La reciente salida del funcionario a cargo resalta la gravedad de los problemas. José Mayans, un cristinista de la primera hora, se despachaba con críticas al actual gobierno, que se encuentra bajo el manejo de Caputo y Sturzenegger. Este gobierno ha sido acusado de corrupción, evidenciado por el rechazo al Garrahan y la negativa a proporcionar medicamentos a jubilados, mientras se menciona un porcentaje de coimas por medicamento.

La corrupción no es un problema exclusivo de gobiernos anteriores, sino también del actual. La política argentina enfrenta un dilema: muchos creen que los problemas se resuelven con un simple cambio de personal político, cuando en realidad son más profundos y requieren cambios en las reglas y mecanismos institucionales.

La Argentina, tras una década de escándalos de corrupción en los 90, implementó reformas durante el breve gobierno de la Alianza, incluyendo la creación de la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, esta oficina ha perdido funciones y no cumple con su propósito, en parte debido a la influencia del kirchnerismo y la administración del macrismo.

Cuando se cree que el problema radica solo en las personas, se ignoran las reglas que rigen el comportamiento humano. Las conductas no dependen de la ideología o del partido político, sino de un sistema que permite la corrupción.

Se critica la hipocresía en la política argentina, donde los gobiernos se han convertido en mecanismos para hacer dinero. La falta de mecanismos de control y diagnósticos certeros permite que figuras se rían del gobierno y desacrediten investigaciones serias.

La falta de una agenda de fortalecimiento institucional en el gobierno actual perpetúa la corrupción. No se asegura que las sospechas de corrupción sean ciertas, pero señala que son verosímiles porque no se implementan criterios serios de transparencia ni se presentan proyectos de fortalecimiento institucional.

El presidente confunde conceptos y no habrá cambios en la clase política argentina sin reformas en las reglas del juego. La corrupción implica un control riguroso sobre quienes toman decisiones, especialmente en el gasto público, y la falta de presupuestos durante dos años evidencia una irregularidad diseñada por el gobierno.

Aunque se aboga por la austeridad y el superávit fiscal, no se puede permitir que continúen las prácticas que han llevado a la decadencia argentina. La situación actual, lejos de mejorar la calidad de la política, la empeora.

Lectura rápida

¿Qué funcionario criticó al gobierno actual?
José Mayans criticó al gobierno bajo el manejo de Caputo y Sturzenegger.

¿Qué problema enfrenta el gobierno actual?
El gobierno actual enfrenta acusaciones de corrupción y falta de transparencia.

¿Qué se implementó en la década de los 90 en Argentina?
Se implementaron reformas, incluida la creación de la Oficina Anticorrupción.

¿Cuál es una de las críticas hacia la política argentina?
Se critica la hipocresía y la falta de mecanismos de control.

¿Qué se necesita para cambiar la corrupción en Argentina?
Se requiere reformas en las reglas del juego y un control riguroso sobre el gasto público.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho