Gavira quiere entrar al Concejo: "Estoy cansado de como se maneja la política"

Pablo “Gato” Gavira es periodista deportivo del Grupo Televisión Litoral desde hace 32 años, pero en 2025 tomó la decisión de intentar sumarse a una banca del Concejo Municipal. Competirá en la interna del frente Unidos, apadrinado por el pastor evangélico Walter Ghione.

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Gavira indicó: “No arranco con esto hoy, hace muchos años que quería hacerlo. Estoy cansado de cómo se maneja la política”.

“Yo vi lo que ha hecho el evangelismo en las villas rescatando a la gente, en lugar de un Estado que no está presente. Es la política buena, de perfil bajo. Si no llego a entrar, seguiré trabajando junto a Walter Ghione. Venimos a laburar y no a hacer otra cosa”, aseguró.

Por otra parte, acerca de la candidatura de Juan Pedro Aleart, conductor de El Tres, indicó: “Me sorprendió mucho lo de Juan Pedro. Me sensibilizó mucho su historia”.