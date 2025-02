César "Chelito" Delgado quiere ser concejal: "Se puede hacer mucho con poco"

César “Chelito” Delgado, exfutbolista de Rosario Central y campeón con la Selección Nacional en los Juegos Olímpicos Atenas 2004 (con Marcelo Bielsa como DT), encabezará una lista para ocupar una banca en el Concejo Municipal. Competirá en un armado denominado “Activemos”, integrado por dirigentes peronistas y diagramado por Marcelo Lewandowski, pero sin el sello del Partido Justicialista (PJ).

“Es un desafío muy lindo, una linda oportunidad. Rosario me dio todo, nací acá, soy de acá. Me impulsaron las ganas, el deseo de estar en un lugar en el que se puede hacer mucho con poco. Es para ayudar a la gente, a los barrios. Vengo de uno muy humilde y conozco bien lo que pasa. No tenía necesidad de estar acá, pero creo que puedo aportar algo. Es eso, no hay una fórmula. Es sentido común. No necesito vivir de la política, jugué al fútbol y tengo un buen pasar económico”, dijo Delgado en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

“En una semana se dio todo. Lo llamé a Marcelo (Lewandowski) por otra cosa y salimos hablando de política. Antes me habían propuesto para entrar, pero no eran cosas concretas. Esto se dio de un día para el otro”, admitió, y puntualizó: “Es importante el deporte, que te hace crecer y educa. Es importante y lindo para los chicos. Lo viví en carne propia. Los niños quieren jugar, divertirse, tener una cancha con luces. A eso quiero llegar yo”.

En materia partidaria, el exdelantero expresó: “No me siento identificado con el PJ. Lo mío va por otro lado. Respeto a todos. Hablé con Pablo (Javkin) cuando necesité cosas para el barrio. Acá se armó un equipo nuevo y eso me ayudó a tomar la decisión. Hablé con Aldo (Poy), que estuvo mucho tiempo ahí. Hablamos un rato y seguiremos hablando. Hay un equipo atrás que me respalda, aprenderemos de ellos también”.

Consultado por la rivalidad entre canallas y leprosos, indicó: “Siempre respeté a Newell’s, por ese lado no tengo problemas, nunca los tuve. Sabemos que en eso está dividida la ciudad, pero acá no se trata de una camiseta: es ayudar a los padres y a los chicos”.