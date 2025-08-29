Exdirector del Central: "La exuberancia de la tasa de interés es insostenible"

Enrique Szewach, economista y exdirector del Banco Central, analizó la situación económica de Argentina en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Szewach destacó la crítica situación del déficit fiscal, afirmando que "Argentina no tiene financiamiento para un déficit fiscal" y que "termina financiándolo con emisión de pesos, generando descalabro".

El economista subrayó la importancia de un presupuesto que se discuta en el Congreso, mencionando que "los gastos públicos y los ingresos públicos se tienen que discutir como un todo en un presupuesto". Resaltó que "cada renglón del gasto seguramente tiene una justificación" y que es fundamental establecer prioridades en la gestión del gasto.

En cuanto a las tasas de interés, Szewach explicó que "la tasa de interés no define consumo presente, consumo futuro", debido a que Argentina es un país bimonetario. Indicó que "lo que define la tasa de interés es una decisión de portafolios" y que la reciente alza en las tasas se debe a una "exuberancia en la tasa de interés que es insostenible".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El exdirector del Banco Central también abordó la crisis de confianza en el liderazgo económico, señalando que "hay un problema derivado de la necesidad reputacional que tiene Argentina". Aseguró que "el mercado empieza a tenerle desconfianza, no por las personas, sino por la capacidad de llevar adelante esta política".

Sobre el papel del presidente en la economía, Szewach opinó que "es fundamental que el presidente tenga influencia, discusiones", pero advirtió que si "el equipo técnico no lo convence de que tiene que cambiar esa decisión, estamos en otro problema".

Finalmente, Szewach consideró que un buen resultado electoral podría ayudar a revertir la desconfianza en el sector privado, pero enfatizó que "hay que hacer las modificaciones macro para que ese respaldo se inserte en una macroeconomía mucho más ordenada".

Entrevista de Hernán Funes.