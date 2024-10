Estudiante libertario golpeado en el Politécnico: "Queríamos cursar tranquilos"

En el marco de las tomas y las protestas que se llevan a cabo en las facultades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), golpearon a un estudiante en una asamblea.

La víctima de la agresión es Thomas Simón, delegado de Alternativa, un espacio de militancia libertaria. Otro estudiante le pegó de atrás en el interior del Politécnico, que es parte de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (Fceia).

En Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, Simón indicó: “En la asamblea habíamos expuesto nuestra posición en contra de las tomas. Queríamos clases y cursar tranquilos. Queríamos que se escuchara nuestra voz”.

“Me pegaron de atrás. Mis amigos lo interceptaron y detuvieron la pelea. Después llamaron a la Policía”, relató, y sumó: “Al agresor no lo conozco personalmente, pero me dijeron que era un estudiante de la facultad. La violencia fue muy injustificada. Alguna sanción debería recibir”.

“Yo pedía que no se tomara la facultad. Planteábamos que el presupuesto que pide la facultad es para curros y no para personal docente y no docente”, resaltó.