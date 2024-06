Erbetta aseguró que bajar la edad de imputabilidad a 13 años "no tiene impacto"

El ministro de la Corte de Santa Fe y ex presidente de la misma, Daniel Erbetta, se mostró en contra de la baja de la edad de imputabilidad propuesta por el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Según el funcionario, “no tiene impacto en la reducción del delito”.

“Me parece que cada vez que se produce algún hecho aislado, que pueda tener comprometido a un menor, hay una reacción espasmódica de bajar la edad de la imputabilidad. Es un discurso que se repite prácticamente desde que me recibí de abogado, hace ya unos cuantos años. No tiene impacto en la reducción del delito ni en el control del problema de la delincuencia o la criminalidad vinculado a los jóvenes”, subrayó en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Y añadió: “No estoy a favor, mucho menos”. “Me parece que este tipo de discusiones requieren contar con diagnósticos más aproximados. Habría que tener los datos de cuál es la cantidad de menores de trece o catorce años que están involucrados o que están vinculados a problemas delictivos”, atendió.

Por otro lado, Erbetta se refirió a la polémica generada por los pliegos de los doctores Lijo y García Mansilla en el Senado. Aunque evitó dar su opinión personal sobre los candidatos, consideró que el mecanismo propuesto por el Decreto 222 del año 2003 es correcto ya que permite un conocimiento más amplio de los antecedentes y la trayectoria de cada uno de los candidatos.

Además, el ministro mencionó que “era de esperar de que en las propuestas se tratara de respetar la paridad de género”. “Esto verdaderamente me ha tomado por sorpresa, por lo menos por lo que uno puede conversar y por las distintas actividades que uno desarrolla en materia judicial, a esta altura de los acontecimientos y en el siglo XXI, seguir manteniendo una Corte tan reducida de cinco miembros como es la Corte Nacional, por una concentración de poder tan grande, y que se siga manteniendo en cinco varones en el siglo XXI, me permito dar una opinión en el sentido negativa, y me parece que es un error por parte del gobierno”, concluyó.