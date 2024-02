Empresarios del transporte: "Si no recuperamos lo perdido, será imposible"

Este miércoles, a última hora, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria e instó a la UTA (Unión Tranviarios Automotor) a prestar servicio normalmente este jueves.

En ese marco, Roberto Albisu, tesorero de Fatap (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) y director de la empresa Ersa, pidió un sinceramiento del costo del boleto del colectivo.

“Antes había 20 mil pasajeros arriba del colectivo y los choferes trabajaban con boleteras. El sistema se autofinanciaba y había inversiones. El problema de hoy es el capital, que tiene un desgaste. La reposición del capital es inalcanzable. Sino recuperamos lo perdido, lo que viene será imposible”, alertó Albisu en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

En cuanto al paro que se suspendió hasta la audiencia del 14 de febrero, comentó: “Nosotros no solicitamos la conciliación obligatoria, fue pedida por municipios y provincias. No tenemos solución ante este planteo paritario, que es justo, porque nuestra negativa no es contra los trabajadores, sino en torno al financiamiento del sistema”.

“En Argentina es habitual el no cumplimiento contractual de la prestación del servicio. Los subsidios trastocaron el verdadero valor del boleto, entonces cada uno hace lo que quiere. El Estado concede porque no cumple con su trabajo, los trabajadores ven que su fuente laboral está en riesgo. Los subsidios empezaron en 2003”, recordó.

Y amplió: “En 2003 la compensación tarifaria no llegaba al 25 por ciento del boleto. Hoy es el 100 por ciento. Eso generó un problema muy grave. ¿Cómo hacemos para que el usuario pague el total ahora? Hay que saber cuánto vale el boleto, después ver quién lo financia”.

Albisu profundizó sobre los aportes estatales y sentenció: “Nación no tiene previsto un aporte de fondos para el sistema de transporte del interior. Las provincias, al aporte que realizaban en diciembre, lo incrementaron un 20 por ciento, pero los costos subieron un 80 por ciento”.