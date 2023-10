Embajador de Israel: "No hay dos lados, estás contra el terrorismo o con ellos"

El embajador de Israel en Argentina, Eyal Sela, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y planteó su visión sobre el conflicto bélico tras el ataque de Hamas. “No hay dos lados, estás contra el terrorismo o con ellos”, manifestó.

“El sábado Hamas empezó una guerra contra la población civil israelí. Su único objetivo es matar inocentes, con los métodos de ISIS. Israel hará todo lo posible por que no tengan más misiles, dinero, líderes y tecnología”, indicó.

Y continuó: “Es un conflicto de dos pensamientos diferentes. Israel tiene valores de derechos humanos y libertad; Irán tiene una ideología que es vivir según la ley islámica, sin derechos, sin minorías”.

“Hamas agradeció públicamente a Irán por su ayuda a este ataque de la población civil. Este fue un evento brutal, no es cualquier cosa. Entraron a una fiesta y mataron a 250 personas. Mataron a padres y secuestraron a niños”, señaló.

Sela afirmó que “cuando hay este tipo de violencia se sube el nivel de seguridad”, pero aclaró que “no hay riesgo en Argentina”.

En tanto, de cara a lo que viene, sostuvo: “Haremos todo para que estos grupos terroristas no tengan más armamento. Nosotros no buscamos a los civiles, no queremos que sean víctimas en este conflicto. Ellos son cobardes, saben que no atacaremos los lugares en los que están, como hospitales, universidades y más”.