Crisis de cadetes: aseguran que trabajan hasta "14 horas diarias" por $1 millón
"Cada vez hay menos ventas, por lo tanto menos trabajo", marcó Nicolás Martínez, referente de la actividad en Rosario. Exigen mejores condiciones laborales.
26/08/2025 | 07:15Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Los cadetes aseguran que la crisis economica afecta su actividad.
Audio. Crisis de cadetes: aseguran que trabajan hasta "14 horas diarias" por $1 millón
Radioinforme 3 Rosario
La actividad de cadetes en Rosario enfrenta una crisis significativa, con un aumento en la cantidad de personas que se dedican a esta labor, mientras que el poder adquisitivo de los trabajadores ha disminuido un 30% en los últimos dos años
Nicolás Martínez, referente de la actividad en Rosario, explica que "cada vez hay menos ventas, por lo tanto menos trabajo", lo que ha llevado a muchas personas a incursionar en la cadetería. Esta tendencia, según Martínez, se observa generalmente en épocas de crisis, cuando "la gente no llega a fin de mes y tiene que salir a buscar otro trabajo extra".
La comparación con servicios como Uber resalta el cambio en las modalidades de trabajo. "Antes era el remis trucho, ahora es el Uber", señala Martínez, quien también menciona que "compañeros trabajan 12, 13, 14 horas diarias" para alcanzar ingresos que rondan entre 900.000 y 1.000.000 de pesos. Sin embargo, advierte que "la actividad siempre ha estado precarizada" y que las condiciones laborales son cada vez menos dignas.
A pesar del crecimiento en el uso de la cadetería, la situación se complica por la baja en las tarifas y las comisiones que reciben los trabajadores. "Los aumentos son muy esporádicos, las comisiones no son muy altas", indica Martínez, sugiriendo que hay "más oferta que demanda" en el sector.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué está enfrentando la actividad de cadetes en Rosario? Una crisis significativa con un aumento de trabajadores y una disminución del poder adquisitivo del 30% en dos años.
¿Quién reporta la situación de los cadetes? El periodista Fernando Carrafiello de Cadena 3.
¿Cuándo se observa un aumento en la cadetería? Generalmente en épocas de crisis, cuando la gente busca trabajos extra para llegar a fin de mes.
¿Dónde se desarrolla esta problemática? En la ciudad de Rosario.
¿Por qué se complica la situación de los cadetes? Por la baja en tarifas y comisiones, además de un aumento en la oferta de trabajadores en el sector.