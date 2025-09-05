En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Buscan regular la tenencia de perros peligrosos: "Hay episodios trágicos"

La diputada Ximena García, autora del proyecto que tuvo media sanción en la Cámara baja, explicó la iniciativa en Cadena 3 Rosario.

05/09/2025 | 10:04Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Santa Fe intenta legislar la tenencia de perros "peligrosos".

  1.

    Audio. Buscan regular la tenencia de perros peligrosos: "Hay episodios trágicos reiterados"

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe otorgó media sanción a un proyecto de ley que regula la tenencia de perros considerados peligrosos. La iniciativa, presentada por la diputada Ximena García, busca establecer normas mínimas para la cría, adiestramiento y circulación de estas mascotas en espacios públicos.

“Es un avance en la provincia de Santa Fe. Otras provincias ya tienen normas vigentes y estábamos atrasados”, afirmó García en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. La legisladora destacó la importancia de crear una ley provincial que armonice las ordenanzas existentes y fije criterios comunes para todos los municipios. “Los episodios trágicos producto de víctimas de perros de razas potencialmente peligrosas se producen de manera reiterativa y hay que actuar con todas las herramientas disponibles”, añadió.

El proyecto incluye la obligación de que los dueños contraten un seguro de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños. “Si se tiene un perro con determinadas características, tiene que tener determinados cuidados diferentes a otros”, señaló García, enfatizando la tenencia responsable como el pilar fundamental de la convivencia ciudadana.

El listado de perros considerados potencialmente peligrosos incluye razas como Pitbull, Rottweiler, Doberman y Dogo Argentino, entre otras. “Hacemos hincapié en que hay perros con carácter que pueden ser peligrosos, pero su capacidad de daño es menor. La responsabilidad recae en los dueños”, aclaró la diputada.

Además, García mencionó la creación de un registro provincial obligatorio para los tenedores de estos animales, que incluirá un microchip con información relevante. “Cuando circulen por la vía pública, tendrán que hacerlo con un bozal y una correa corta de contención”, detalló.

La diputada también destacó la alarmante cifra de más de 900 víctimas de mordeduras de perros en el último año en la provincia de Santa Fe. “Es fundamental que los dueños se hagan responsables de sus actos a través de un seguro de responsabilidad civil”, concluyó García, subrayando la necesidad de medidas efectivas para prevenir futuros ataques.

Entrevista de Hernán Funes.

Lectura rápida

¿Qué se aprobó en la Cámara de Diputados de Santa Fe? Se aprobó un proyecto de ley que regula la tenencia de perros considerados peligrosos.

¿Quién presentó la iniciativa? La iniciativa fue presentada por la diputada Ximena García.

¿Cuándo se otorgó la media sanción? La media sanción fue otorgada recientemente, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se aplicará la ley? La ley se aplicará en la provincia de Santa Fe.

¿Por qué es importante esta ley? Es importante para establecer normas mínimas y prevenir ataques de perros peligrosos, dado el alto número de víctimas de mordeduras en la provincia.

