Bomberos rescataron a una anciana a la que se le quemó la casa por una vela

FOTO: El incendio en la casa de la anciana.

Un incendio de magnitud se registró este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en Catamarca 2373, en la intersección con Alvear. El fuego se desató cuando una vela encendida cayó sobre ropa y papeles, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente en el living y la cocina.

La propietaria, una mujer de 85 años, logró salir de la casa con la ayuda de vecinos antes de que las llamas se extendieran. Fue asistida en el lugar por personal del CIES y, pese al susto, se encuentra en buen estado de salud.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron extinguir el incendio, evitando que alcanzara otras habitaciones de la vivienda o propiedades linderas. Tras varios minutos de tareas de enfriamiento y control, confirmaron que el riesgo había sido contenido.