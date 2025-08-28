En vivo

Radioinforme 3 Rosario Notas

Bomberos rescataron a una anciana a la que se le quemó la casa por una vela

La mujer, de 85 años, fue atendida por una ambulancia y está fuera de peligro. Ocurrió en Catamarca al 2300.

28/08/2025 | 10:05Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El incendio en la casa de la anciana.

  1.

    Audio. Bomberos rescataron a anciana a la que se le quemó la casa por una vela caída

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Un incendio de magnitud se registró este jueves por la mañana en una vivienda ubicada en Catamarca 2373, en la intersección con Alvear. El fuego se desató cuando una vela encendida cayó sobre ropa y papeles, lo que provocó que las llamas se expandieran rápidamente en el living y la cocina.

La propietaria, una mujer de 85 años, logró salir de la casa con la ayuda de vecinos antes de que las llamas se extendieran. Fue asistida en el lugar por personal del CIES y, pese al susto, se encuentra en buen estado de salud.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron extinguir el incendio, evitando que alcanzara otras habitaciones de la vivienda o propiedades linderas. Tras varios minutos de tareas de enfriamiento y control, confirmaron que el riesgo había sido contenido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Catamarca 2373? Un incendio de magnitud se desató en una vivienda.

¿Quién fue la propietaria del hogar? Una mujer de 85 años logró salir con la ayuda de vecinos.

¿Cuándo sucedió el incendio? Este jueves por la mañana.

¿Dónde se registró el incendio? En Catamarca 2373, en la intersección con Alvear.

¿Cómo se controló el incendio? Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar y lograron extinguirlo.

