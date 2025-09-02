Aseguran que el 45% de las empresas se siente "amenazada por la importación"

FOTO: China es el país que más preocupa a las empresas locales por las importaciones.

Las pymes argentinas enfrentan un escenario desafiante, según un reciente informe de la Fundación Observatorio Pyme. Este estudio reveló que el 33% de las empresas ha perdido mercado debido a la creciente importación de productos. Federico Poli, economista y director ejecutivo de la fundación, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que los datos provienen de una encuesta a 400 empresas manufactureras representativas a nivel nacional, realizada en el segundo trimestre del año.

Poli señaló que "casi el 45% de las empresas se siente amenazada por la importación". Además, destaca que "el 73% de las empresas identifica a China como la principal amenaza", abarcando sectores como textil, indumentaria, calzado, metal mecánica y alimentos. En contraste, solo el 17% ve a Brasil como una amenaza, aunque para el sector de alimentos y bebidas, Brasil es la principal preocupación.

El economista –que fue jefe de Gabinete del Ministerio de Economía junto a Roberto Lavagna hace dos décadas- también analizó el impacto de la apertura de importaciones impulsada por el actual gobierno, indicando que "no se trata de una apertura abrupta, pero sí de una en un contexto de sobrevaluación de la moneda y facilitaciones aduaneras". Sin embargo, criticó la falta de políticas activas para proteger a las pymes, afirmando que "no hay un diálogo con los sectores para ver cómo mejorar la productividad y competitividad".

El informe resaltó una preocupante tendencia en el empleo industrial, que ha caído durante nueve trimestres consecutivos. Poli aseguró que "la intensidad de caída del empleo industrial del año pasado fue la segunda después de la crisis de 2009". Para contrarrestar esta situación, propone la implementación de políticas que ayuden a las pymes a reconvertirse y adaptarse a las nuevas condiciones del mercado.

En cuanto a la inversión necesaria para estas reconversiones, Poli mencionó que "hay políticas que ayudan a las pymes a acceder a créditos con tasas preferenciales". Sin embargo, subrayó que "las pymes tienen un problema de acceso al crédito natural" debido a diversas asimetrías de información y garantías.

Finalmente, Poli destacó la importancia de la innovación y la colaboración entre pymes y universidades. "Las políticas públicas que puedan desarrollar los territorios son centrales para generar esa vinculación virtuosa", concluyó, enfatizando la necesidad de un entorno estable para fomentar la inversión y la competitividad en un mundo en constante cambio.

Entrevista de Hernán Funes.