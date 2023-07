Asegura que asesinaron a su amigo por error: "No sé porque matan por matar"

Rosario se encamina a llegar a los 170 homicidios en lo que va de 2023. Esta semana tuvieron lugar cinco crímenes. Uno de ellos, en zona oeste, tuvo como víctima a Martín, de 27 años. Una de sus amigas asegura que lo mataron por error.

El martes a las 22 Martín y dos de sus amigos volvían de ensayar con su grupo musical de cumbia. Desde una moto los atacaron. Martín murió.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sabrina, su amiga, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó: “Tipo 22 venían de ensayar porque tenían una banda. Dejaron los instrumentos, salieron y se pararon enfrente. Paso una moto, los miró y nada. Y al rato pasó de nuevo y los llenaron de tiros a los tres. A Martín le dieron en el pecho. Lo cargaron en un auto y murió en el HECA (Hospital de Emergencias Clemente Álvarez).

“No tenían nada que ver, no sé porque matan por matar. Ellos trabajan todo el día”, remarcó, y reveló: “Acá somos más los buenos que los malos. Ya no te podés parar en la vereda. Hace dos semanas mataron a un hombre que no tenía nada que ver, antes a otro vecino. Matan sin saber”.