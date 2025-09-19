Alertan por estafas en alquileres veraniegos en Funes y Roldán

FOTO: Las casas de fin de semana son un atractivo en Funes y Roldán.

Las estafas en alquileres de propiedades se intensifican en la temporada de vacaciones, según alertaron desde la Oficina Municipal del Consumidor. Esto se da mientras muchos rosarinos buscan opciones económicas para disfrutar de un descanso en lugares cercanos como Funes, Roldán y Pueblo Esther.

Ariel D’Orazio, representante de la Oficina, advirtió sobre la creciente problemática: "Hemos visto casos en los cuales se alquila más de un centenar de veces una propiedad, y donde, cuando van a querer ingresar, no hay nadie". Este fenómeno ocurre principalmente en plataformas informales como Marketplace, donde las denuncias han aumentado significativamente.

Las estafas suelen implicar la publicidad de propiedades a precios atractivos, que no corresponden a la realidad. "Los valores son similares al mercado, pero un poco más bajos, lo que termina siendo tentador para los usuarios", explicó D’Orazio. Esto lleva a muchos a caer en la trampa y perder el dinero invertido.

Desde la Oficina del Consumidor se recomienda tomar precauciones al buscar propiedades. "Tratar de hacerlo con el dueño directo de la propiedad o con un corredor inmobiliario matriculado", aconsejó D’Orazio, enfatizando la importancia de evitar medios o páginas alternativas que pueden no ser confiables.

Con un 60% de las denuncias provenientes de usuarios de Marketplace, es fundamental que los potenciales inquilinos estén atentos y verifiquen la titularidad del inmueble antes de realizar cualquier pago. Las advertencias son claras: la oferta es amplia, pero las estafas son un riesgo real en esta época del año.

Informe de Fernando Carrafiello.