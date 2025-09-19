En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3 Rosario Notas

Alertan por estafas en alquileres veraniegos en Funes y Roldán

Ariel D’Orazio, representante de la Oficina Municipal del Consumidor, dijo que vieron "casos en los cuales se alquila más de un centenar de veces una propiedad".

19/09/2025 | 08:07Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Las casas de fin de semana son un atractivo en Funes y Roldán.

  1.

    Audio. Alertan por estafas en alquileres veraniegos en Funes y Roldán

    Radioinforme 3 Rosario

    Episodios

Las estafas en alquileres de propiedades se intensifican en la temporada de vacaciones, según alertaron desde la Oficina Municipal del Consumidor. Esto se da mientras muchos rosarinos buscan opciones económicas para disfrutar de un descanso en lugares cercanos como Funes, Roldán y Pueblo Esther.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Ariel D’Orazio, representante de la Oficina, advirtió sobre la creciente problemática: "Hemos visto casos en los cuales se alquila más de un centenar de veces una propiedad, y donde, cuando van a querer ingresar, no hay nadie". Este fenómeno ocurre principalmente en plataformas informales como Marketplace, donde las denuncias han aumentado significativamente.

Las estafas suelen implicar la publicidad de propiedades a precios atractivos, que no corresponden a la realidad. "Los valores son similares al mercado, pero un poco más bajos, lo que termina siendo tentador para los usuarios", explicó D’Orazio. Esto lleva a muchos a caer en la trampa y perder el dinero invertido.

Desde la Oficina del Consumidor se recomienda tomar precauciones al buscar propiedades. "Tratar de hacerlo con el dueño directo de la propiedad o con un corredor inmobiliario matriculado", aconsejó D’Orazio, enfatizando la importancia de evitar medios o páginas alternativas que pueden no ser confiables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Con un 60% de las denuncias provenientes de usuarios de Marketplace, es fundamental que los potenciales inquilinos estén atentos y verifiquen la titularidad del inmueble antes de realizar cualquier pago. Las advertencias son claras: la oferta es amplia, pero las estafas son un riesgo real en esta época del año.

Informe de Fernando Carrafiello.

Lectura rápida

¿Qué se intensifican en la temporada de vacaciones? Las estafas en alquileres de propiedades.

¿Quién advirtió sobre esta problemática? Ariel D’Orazio, representante de la Oficina Municipal del Consumidor.

¿Dónde ocurren principalmente estas estafas? En plataformas informales como Marketplace.

¿Cómo se presentan las estafas? A través de propiedades publicitadas a precios atractivos, que no corresponden a la realidad.

¿Por qué es importante verificar la titularidad del inmueble? Para evitar caer en estafas y perder dinero invertido.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho