Abogada de la familia Delgado: "Fue un plan macabro"

El fiscal Carlos Ortigoza reveló este miércoles, en una audiencia imputativa que se llevó a cabo en los Tribunales de San Lorenzo, que a Sofía Delgado la mataron en un ritual de “sacrificio” por “placer”. Tras el procedimiento quedaron detenidos Alejandro Bevilacqua (transportista), Eduardo Mordini (dueño del taller) y Brian Bauman (empleado del taller), mientras que están a disposición de la Justicia Miranda Leguizamón (pareja de Bevilacqua) y Natalia Palavecino.

Laura Maderna, abogada de los hermanos de Sofía, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y manifestó: “Los hermanos están muy shockeados por lo sucedido. Entienden lo que sucede, pero necesitan que les expliquen. Son jóvenes y vivieron vulnerabilidades”.

“No hay antecedentes de algo así en San Lorenzo. Fue un plan macabro: levantarse, mandarse mensajes, hablar de sacarse la ira, sacrificarla. Decían que a Sofía nadie la iba a reclamar. El fiscal Ortigoza quiere demostrar que fue un homicidio planificado entre Mordini y Bevilacqua. Estuvieron 15 días planeando esto”, aseguró, y agregó: “Eran adictos. El abogado de Mordini pidió que lo internen en un instituto psiquiátrico”.

Además, la abogada reveló: “Sofía vivía en una situación de vulnerabilidad. No vivía con sus padres. Sofía estaba a cargo de sus hermanas Micaela (24) y Lourdes (15). Hacía dos años no hablaban con sus padres por un delito del padre, que su madre no creyó y se fue con él. Es un contexto de vulnerabilidad total. Sofía tenía una depresión muy grande por no entender por qué su mamá no le creía y no la cuidaba”.

“El cuerpo estuvo algunos días en el taller. El empleado de Mordini sintió olor a podrido. Mordini le dijo ‘hay que tener ojo, hay una chica desparecida, espero que no la hayan tirado acá’. Supongo que Mordini se quebró para ver si eso favorecía su situación”, sostuvo, y sentenció: “Se va a demostrar el dolo y la planificación. La pena será reclusión perpetua”.