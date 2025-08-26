Las órdenes de compra online crecieron más de 70% en Santa Fe

Entrenamiento Nube, una iniciativa de Tiendanube, celebra tres años de formación y asesoramiento para emprendedores en Argentina, habiendo capacitado a más de 30,000 personas en todo el país. Este ciclo de eventos educativos, que normalmente se realiza de manera virtual, tendrá una edición presencial en Rosario el miércoles 27 de agosto, en colaboración con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Fe.

“La idea es potenciar el emprendimiento del país a través de la tecnología y la educación”, afirmó Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube y Tiendanube Evolución Argentina, en Primera Plana Rosario. Este evento busca preparar a los emprendedores para los desafíos de crear y expandir sus negocios, enfatizando que “las herramientas del mundo digital son indispensables para generar casi cualquier emprendimiento”.

El representante destaca la ventaja de comenzar un negocio online en lugar de un local físico, señalando que “emprender con la venta online tiene más flexibilidad, menores costos iniciales y permite probar la demanda sin tantos costos fijos”. Esto permite a los emprendedores conectar con audiencias más allá de su cercanía física, facilitando ventas a nivel nacional e internacional.

En cuanto a la situación del e-commerce en Argentina, el representante indica que “contra la región estamos bastante avanzados”, aunque reconoce que, en comparación con Estados Unidos, Europa y China, la penetración del comercio electrónico sigue siendo baja. En Argentina, el e-commerce representa aproximadamente el 15% del comercio total minorista, mientras que en Estados Unidos y Europa se sitúa en 35%, y en China supera el 50%.

El análisis también revela que, en comparación con Brasil, que tiene una penetración del 20%, Argentina se posiciona favorablemente en Latinoamérica, siendo un país que se espera que crezca más rápidamente en e-commerce hasta 2029.

Respecto a la diferencia entre el AMBA y el interior del país, el representante menciona que “la plaza más importante para el e-commerce es el AMBA”, aunque destaca el crecimiento acelerado en ciudades como Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Según el informe nacional de comercio electrónico de Tiendanube, “en la provincia de Santa Fe, las órdenes crecieron un 72% en el primer semestre de 2025, lo que muestra un achicamiento de la diferencia con el AMBA”, donde la suba rondó el 50%.

Entrevista de Verónica Maslup.