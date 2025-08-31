Aerolíneas Argentinas inició el Travel Sale 2025 con importantes descuentos

El puntapié inicial del gran evento de ofertas de turismo, Travel Sale, edición 2025, que comenzó este lunes y culmina el domingo 31, trae paquetes de promociones especiales, como el 2x1, preventa, lanzamientos y la posibilidad de que el segundo pasajero viaje con un 50% de descuento con que arrancó la aerolínea de bandera.

En concreto, los viajes por Argentina tienen 10 % off, hasta 18 cuotas sin interés.

Al Caribe: 20 % off a Cancún y Punta Cana.

Y por Sudamérica, Miami y Europa: 10 % off.

Asimismo, se brindan códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale vigentes en la semana de ofertas.

Organiza la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) e intervienen en total 140 agencias de viaje, empresas de asistencia al viajero y provincias argentinas como Neuquén, Salta y Jujuy.

El turismo de los argentinos al exterior se salvó, hasta ahora, de la motosierra del Gobierno de Javier Milei, ya que a junio había duplicado los ingresos de extranjeros al país, según reveló el informe de Estadísticas de turismo internacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Salieron al exterior en la mitad del año 1.219,5 miles de residentes, por lo que el saldo de la balanza turística dio negativo en 677,2 miles.

Cómo participar

Los que quieran participar de esta feria online anual de oportunidades para planificar viajes deben registrarse en el sitio web de Travel Sale https://www.travelsale.com.ar/.

En la página se dan las opciones de búsqueda de paquetes, experiencias, vuelos, alojamientos, cruceros, traslados, seguros, autos.

Y en el formulario se indica el destino, el precio mínimo, el máximo, la agencia y la época en la que se piensa viajar.

Por ejemplo, ahí constan desde un best tour a Tierra del Fuego con beneficios desde $283,475; expediciones a la Islandia de las aureolas boreales, con beneficios por US$ 11.200, a Natal, Brasil, con beneficios, US$ 2.300, hasta 116 destinos más, que incluyen el Mundial de Fútbol 2026 en el Hemisferio Norte.

Recomendaciones

Los organizadores recomiendan estos tips que pueden ayudar a encontrar mejores precios y oportunidades:

quedar atentos a las ofertas de las agencias,

de las agencias, comparar precios y leer la letra chica de cada promoción,

prestar atención a los impuestos, cargos por gestión, políticas de cambio y devolución de cada promoción , y

, y permanecer abiertos a cambiar fechas o destinos.

Los resguardos a cubrir básicamente serían:

Verificar que la agencia esté registrada en el legajo de turismo .

. Consultar la reputación de la agencia : buscar reseñas en Google, redes sociales y foros de viajes. Si abundan las quejas sobre cancelaciones o falta de respuesta , mejor evitarla.

: buscar reseñas en Google, redes sociales y foros de viajes. Si abundan las , mejor evitarla. Antes de reservar, ingresar al sitio oficial de la Secretaría de Turismo y chequear que la agencia figure en el Registro Nacional de Agencias de Viajes .

. Comprar siempre en sitios oficiales o reconocidos: evitar links que lleguen por WhatsApp o redes sociales sin respaldo. Lo más seguro es operar directamente en las webs de las agencias registradas o en marketplaces confiables.

evitar links que lleguen por WhatsApp o redes sociales sin respaldo. Lo más seguro es Revisar términos y condiciones: leer con atención qué incluye y qué no el paquete: equipaje, traslados, excursiones, impuestos. Esto evita sorpresas y gastos ocultos.

leer con atención equipaje, traslados, excursiones, impuestos. Esto Simular la compra antes de confirmarla: usar los simuladores de cuotas y precios de las agencias o bancos para calcular el costo real del viaje, incluyendo intereses.

usar los simuladores de cuotas y precios de las agencias o bancos para calcular el costo real del viaje, incluyendo intereses. Guardar comprobantes de pago y reservas : solicitar siempre facturas electrónicas o vouchers oficiales. Son la única garantía ante un reclamo posterior.

: solicitar siempre facturas electrónicas o vouchers oficiales. Son la única garantía ante un reclamo posterior. Utilizar medios de pago seguros: priorizar el pago con tarjeta de crédito o débito en plataformas que ofrezcan protección al comprador. Desconfiar de transferencias a cuentas personales.

Desconfiar de transferencias a cuentas personales. Desconfiar de ofertas demasiado buenas para ser verdad, como paquetes a precios irrisorios, pagos en efectivo sin comprobante o plazos de acreditación dudosos suelen ser señales de estafa.



Programas de viajeros

Para tener una idea de cómo se combinan beneficios, en programas de promociones, como Smiles Argentina, se pueden comprar millas, suscribirse y hacer upgrade del plan y canjes de millas por aéreos.

Respecto a la compra de millas, anuncian que se podrá comprar hasta un millón por AR$ 2,68 cada una. Además, al pagar con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Santander, se obtiene un 20 % de reintegro con tope de $15.000.

A la hora de canjear vuelos, el destino del mes es París (Francia) y hay tramos de ida disponibles desde Buenos Aires a 209.00 millas Smiles para clientes del Club. La disponibilidad entre noviembre y diciembre de 2025 es buena.

También hay otros destinos europeos en promo, como Madrid, Londres y Barcelona con Avianca, o Ámsterdam conectando en París.

Algunos otros canjes interesantes:

Buenos Aires – Fortaleza directo con GOL por 46.900 millas más tasas

Buenos Aires – Río de Janeiro por 43.400 millas más tasas

Buenos Aires – Florianópolis por 36.000 millas más tasas