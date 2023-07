¿Por qué Yamila Rodríguez tiene un tatuaje de Cristiano Ronaldo?

Yamila Rodríguez es la primera jugadora argentina en estar nominada a los premios Dubai Globe Soccer Awards 2022 como una de las veinte mejores futbolistas del mundo. Fue la goleadora de la Selección Argentina que disputó la Copa América 2022. De origen muy humilde, comenzó a pelarse las rodillas en las canchas rojizas de Posadas y allí inició sus sueños de futbolista.

Hoy está disputando la Copa Mundial Femenina en Nueva Zelanda y en las últimas horas es la protagonista de una polémica por tener tatuado a Cristiano Ronaldo en una de sus pantorrillas.



Por ese tatuaje la comenzarona catalogar como "AntiMessi". En diálogo con Cadena 3, durante el especial Potrero del Mundo la jugadora contó el motivo de este tatuaje y dijo que no tiene nada en contra de nadie.

“La verdad que cada uno tiene sus ídolos y referentes, me gusta como es él (Cristiano), la personalidad, no es que tengo en contra algo o a alguien, sino que me gusta él como es. También lo tengo a Maradona que no lo he visto jugar, pero todo lo que me han contado mi papá y mis hermanos creo que hizo mucho para la selección y su carrera", explicó la deportista.

Los tatuajes de Cristiano Ronaldo y de Diego Maradona se destacan en su cuerpo, acostumbrado a resistir patadones, encarar empecinadamente el arco rival y explotar con gritos de gol.

Tras la polémica que desató su tatuaje de CR7 en las redes se expresó: “Por favor basta. No la estoy pasando bien. ¿En qué momento dije que soy anti Messi? Dejen de decir cosas que yo no dije porque de verdad la estoy pasando mal (en medio de un Mundial, representando al país)”.

Y escribió: “No la paso mal por ustedes sino por las barbaridades que dicen sin piedad. ¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor. Jamás dije que soy anti Messi y jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán en la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi”.

Y concluyó: “A todos nos pueden gustar cosas distintas y debería ser válido. ¿Cuál es el problema? No estamos todos obligados a solo amar a los jugadores de nuestro país. Por favor, entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias y destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele”.