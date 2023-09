Entre lágrimas, la madre del Cuti Romero recordó el regalo que le hizo

Rosa, mamá de Cristian "el Cuti" Romero, recordó en una entrevista radial el primer gran regalo que recibió por parte del campeón del Mundo: su primera casa.

"Me llevó a ver una vivienda que yo creía que era para él. Le dije que me gustaba mucho y ahí me avisó que era mi regalo de cumpleaños", narró la mujer, quién se notaba emocionada al contar sobre esa experiencia.

Además, destacó un consejo que le dio al defensor exBelgrano en sus comienzos: "Cuando empezó a ganar plata le aconsejé que priorizara tener su techo".

También Víctor, su padre, rememoró la anécdota, sumergido en emoción.

