Se cumplen 30 años de la vuelta de Diego Armando Maradona al fútbol argentino

El 13 de septiembre de 1993, Diego Armando Maradona generó una revolución en Rosario y protagonizó un hecho histórico debido a que 30 mil personas presenciaron su primer entrenamiento en Newell's.

El "Diez", que tuvo un paso fugaz pero intenso por el elenco rosarino, hizo sus primeros movimientos tras su llegada a la "Lepra" ante una multitud que no se quiso perder la práctica pese a que se llevó a cabo un lunes, en su regreso al fútbol argentino después de 11 años en Europa.

Hasta Lionel Messi estuvo en las tribunas, según contó alguna vez: "Lo llegué a ver. Era chiquito, tenía seis años, no me acuerdo nada, pero sé que estuve", dijo la "Pulga".

El debut de Maradona con la camiseta de Newell's fue ante Emelec de Ecuador, en un amistoso en el que convirtió el gol del triunfo por 1 a 0, pero luego solo disputó otros seis partidos en la institución, de los cuales cinco fueron oficiales.

Se trató de una etapa breve pero intensa que generó un lazo entre Diego y la institución, cuyos hinchas se jactan hasta el día de hoy de haberlo tenido defendiendo sus colores.

En 2013, el astro futbolístico sorprendió con un video, al cumplirse 20 años de su arribo a la entidad rosarina, en el que se declaró hincha de Newell´s.

"Yo soy Diego Armando Maradona, DNI 14.276.579, fui, soy y seré leproso, sin ninguna duda. Porque aprendí a amarlo, estando muy poco en Rosario, pero desde donde me toque, desde donde esté, voy a siempre mirar el resultado de Newell s", expresó en aquel entonces.

Y agregó: "Porque me encanta, me encanta por los muchachos y por el 75 por ciento de la ciudad de Rosario. Les mando un beso grande a los leprosos, decirles que los quiero mucho, decirles que los extraño, y que volveré, volveré, porque a mí cualquiera no me quiebra. Yo me llamo Diego Armando Maradona y soy de Newell´s".

Seis años más tarde, ya como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, se dio el reencuentro con un emotivo homenaje en el estadio Coloso Marcelo Bielsa.

En medio de un mar de lágrimas, Diego saludó a los hinchas tras la entrega por parte de los dirigentes rosarinos de una plaqueta alusiva.

"Gracias de todo corazón a todos. Estuve hablando con la gente de Newell´s, algún día nos veremos. Yo no hablo por hablar. No quiero poner calientes a los de enfrente. Gracias por venir, gracias por el recibimiento, gracias por esto. Gracias por este amor. Voy a volver", cerró Maradona visiblemente emocionado.