Maradona fue elegido el deportista más popular de la historia en un medio inglés

El astro argentino Diego Armando Maradona fue elegido como el deportista más famoso de la historia por el medio Givemesport, de Inglaterra, que armó su propio ranking y eligió al campeón del mundo en México 1986 por encima de varias figuras, entre ellos Lionel Messi.

Para justificar sus elecciones, utilizaron varios parámetros evaluativos: la repercusión de cada uno en su deporte y la época, sus logros y el fanatismo del público por su imagen.

"Defender que Maradona sea el atleta más popular de todos los tiempos no es tan difícil. Su cuenta goleadora no se acerca a la de Messi, Ronaldo o Pelé, con apenas 338 goles en poco más de 600 partidos, pero si incorporamos la tradicional ‘prueba de ojo’, Maradona es el rey", justificó el medio su elección.

Y continuaron: “Sus habilidades, su habilidad para gambetear y su habilidad para alterar un juego en un instante es lo que lo hace tan grande. Su gol en solitario contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986 es un buen ejemplo. El cuatro veces futbolista argentino del año, dos veces ganador del Scudetto con Napoli y ganador de la Copa del Mundo con Argentina es más sustancia añadida al argumento. Miren lo adorado que es en Nápoles y en Argentina. ¡Él es un atleta muy popular!”.

Lo cierto es que Maradona no tiene la cantidad de goles de otros futbolistas, ni tampoco la cantidad de títulos, pero tiene momentos memorables en su carrera que se grabaron a fuego en el público: el Mundial de México 1986 y sus inolvidables goles ante Inglaterra, su exitosa estadía en Nápoles o todas sus locuras tanto dentro como afuera de la cancha son justificaciones más que lógicas.

Incluso, para la FIFA es considerado como el futbolista más influyente de la historia de los mundiales, ya que su performance en la Copa del Mundo de 1986 fue arrolladora y superlativa, lo que le permitió alcanzar la gloria eterna con la Selección argentina.

Por otra parte, en el podio de este ranking lo siguió Michael Jordan, seis veces campeón con los Chicago Bulls y para muchos el pionero de generar lo que es la NBA en la actualidad, se ubica en la segunda ubicación: "El seis veces MVP y 14 veces All-Star es a menudo el nombre más asociado con el GOAT (las siglas en inglés del Mejor de todos los tiempos) del baloncesto. Aunque a menudo se le compara con LeBron James, Jordan es estadísticamente mejor que él, promedia tres puntos más por partido y tiene un palmarés mucho mayor".

Y en la tercera colocación se ubicó Pelé, quien conquistó tres Copas del Mundo y paralizó al mundo entero con su forma de jugar: "Mucha gente lo discute, pero lo que no se puede discutir es su influencia pionera en el juego del fútbol. Muchas de las habilidades, trucos y regates que se ven hoy en día en los mejores talentos del mundo fueron inventados por Pelé. No hay más que ver sus mejores momentos. Él marcó la pauta y estableció el modelo a seguir por las generaciones futuras. Y no importa lo que digan de su cuenta goleadora, lo que no se puede discutir es su récord de tres Copas Mundiales".

Además, Messi, el futbolista con más títulos de la historia del fútbol (44 trofeos) y para muchos el mejor de todos los tiempos, quedó en la séptima posición. Y ante la controversia que podía generar esto, Givemesport, se justificó: "Al igual que (Cristiano) Ronaldo, muchos aficionados al fútbol estarán furiosos por el hecho de que ocupe sólo el séptimo puesto, dados sus logros en el fútbol y el peso que tiene su nombre".

El siguiente es el ranking completo:

1) Diego Maradona

2) Michael Jordan

3) Pelé

4) Babe Ruth

5) Larry Bird

6) Roger Federer

7) Lionel Messi

8) Wayne Gretzky

9) Sir Donald Bradman

10) LeBron James

11) Tom Brady

12) Usain Bolt

13) Serena Williams

14) Muhammad Ali

15) Cristiano Ronaldo