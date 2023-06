A 37 años del gol de Maradona a los ingleses: así se vivió en los vestuarios

/Inicio Código Embebido/

A 37 años del "Gol del Siglo", aquel que Diego Armando Maradona le hizo a Inglaterra en el Mundial de México 86 y motivo por el que hoy se festeja el Día del Futbolista argentino, la cuenta oficial del ídolo publicó un emotivo posteo.

"Pocos lo saben. Hoy es el Día del Futbolista en Argentina. No sólo por tu gol, no. Lo es también en honor a un grupo de valientes que salió a dar la cara por todo un país, a tan sólo cuatro años de una guerra que nunca debió ser. No fue un partido más, no fue por los puntos. El honor es de ustedes, el orgullo es nuestro", es el texto que figura en la cuenta de Instagram de Maradona.

La publicación tiene cuatro fotos de aquel 22 de junio de 1986, día en el que Diego concretó el espectacular segundo gol que con el relato de Víctor Hugo Morales se volvió aún más épico.

En el minuto 55, Maradona arrancó dentro de su campo, recorrió 52 metros y eludió a cinco jugadores ingleses (Hoddle, Reid, Butcher, Fenwick y al arquero Shilton) en poco más de 10 segundos antes de convertir el mejor gol en la historia de los Mundiales en el Estadio Azteca de la Ciudad de México ante 114.580 personas.

El doblete de Maradona, que también había sido autor de la "Mano de Dios", quedó en el corazón de todos los argentinos, con las heridas abiertas apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas en los últimos tiempos de la Dictadura cívico-militar.