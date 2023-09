Messi ya está en Miami para afrontar una exigente agenda: 7 partidos en 22 días

Lionel Messi ya está en Miami, luego del triunfo de Argentina por 3 a 0 ante Bolivia donde no jugó, pero estuvo presente en el Estadio. El capitán argentino viajó en avión privado hacia Estados Unidos.

Leo deberá hacer reposo para recuperarse y volver a las canchas con la camiseta del Inter Miami. Tiene una molestia muscular que lo marginó del partido en La Paz. “Leo no estaba para jugar. En el último entrenamiento intentó, pero no se sentía cómodo. No lo arriesgamos. No era necesario, no estaba en condiciones”, explicó Scaloni en conferencia.

En Estados Unidos se le vienen días movidos, ya que el calendario de la MLS es muy apretado. Inter Miami deberá jugar 7 partidos en 22 días. El primero es este sábado, contra Atlanta United (el equipo de Thiago Almada) en condición de visitante, a las 18 hs.

Luego jugará miércoles 20 ante Toronto de local, domingo 24 contra Orlando City de visitante, miércoles 27 la final de la US Open Cup contra el Houston Dynamo en Miami, sábado 30 contra New York City, miércoles 4 contra Chicago Fire y visitante y sábado 7 con Cincinnati de local.

Debido a esta intensa seguidilla, es difícil que Leo juegue todos los partidos, por lo menos como titular. Ya pasó eso en el encuentro contra New York Red Bull, donde Messi fue suplente, ingresó en los últimos 30 minutos y marcó un gol, con un genial pase a Benjamín Cremaschi.

Por lo pronto, el astro argentino ya está en Miami, en su nueva y lujosa casa que adquirió en los últimos días. Este jueves le realizarán estudios en su club, para comprobar que no tenga lesión. Su participación para este sábado es una incógnita.