Villarruel, a Grabois: "Vos ofendés a Dios cuando usás a los pobres para lucrar"

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, cruzó al dirigente social Juan Grabois, quien criticó fuertemente al presidente Javier Milei con una extensa carta publicada en su cuenta oficial de X por el escándalo de los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano.

"Vos ofendés a Dios cuando tomás Su Santo Nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política”, lanzó Villarruel contra Grabois que había citando un fragmento de los corintios del Nuevo Testamento de la Biblia.

"Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el Presidente sabiendo que mentís arteramente. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra Fe para polemizar y existir políticamente. Tené dignidad Grabois", remató también en X la vicepresidenta.

Villarruel eligió uno de los extensos tuis que publicó Grabois a modo de hilo en el que le dice a Milei que Lucifer "era de las fuerzas del cielo", frase insignia del mandatario y de su espacio político, La Libertad Avanza.

"Milei, la defensa de lo indefendible revela el modo inviable en que opera tu gobierno: la culpa siempre es del otro, los malos son todos los que no están a favor tuyo y los que están a favor tuyo, aunque estén más sucios que una papa, pasan a engrosar 'las fuerzas del cielo'", escribió Grabois.

