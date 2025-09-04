En vivo

Política y Economía

Tras el veto en discapacidad, el Senado ahora busca limitar el uso de los DNU

Con impulso opositor, debate la modificación del régimen que regula los decretos presidenciales. La iniciativa establece un plazo de tres meses para que ambas cámaras los aprueben o se consideran derogados. 

04/09/2025 | 18:39Redacción Cadena 3

FOTO: La oposición avanza sobre el uso que Milei hace de los decretos.

El Senado debate este jueves a la tarde el proyecto que busca regular el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y sólo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

En desarrollo. 

