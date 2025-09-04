Tras el veto en discapacidad, el Senado ahora busca limitar el uso de los DNU

FOTO: La oposición avanza sobre el uso que Milei hace de los decretos.

El Senado debate este jueves a la tarde el proyecto que busca regular el régimen legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.

La iniciativa establece un plazo de 90 días corridos para la aprobación del DNU por ambas cámaras o se considera “derogado”, y sólo deja a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.

Además, el rechazo de una de las cámaras ya lo deja sin efecto, entre otros puntos.

