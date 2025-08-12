En vivo

Política y Economía

Tras el revés en el Congreso, Milei cenará con diputados propios y aliados

Busca blindar los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, entre otros.

12/08/2025 | 18:35Redacción Cadena 3

FOTO: Javier Milei. Foto: MARCOS BRINDICCI/AFP.

El presidente Javier Milei será anfitrión esta noche de una cena en la Quinta de Olivos con diputados del bloque de La Libertad Avanza y de bancadas aliadas, luego del revés en la Cámara baja de la semana pasada cuando la oposición aprobó revertir medidas del Gobierno, supo la Agencia Noticias Argentinas.

El temario se centrará en la defensa de los vetos a los proyectos opositores de aumento de jubilaciones, extensión de la moratoria previsional y Emergencia en Discapacidad.

En ese marco, la comida, que se llevará acabo desde las 20, tendrá como objetivo analizar la estrategia legislativa del oficialismo en el Congreso frente al desafío que le impuso la oposición y que complica el superávit fiscal que defiende la gestión libertaria.

En su reciente cadena nacional, Milei desafió al Congreso con un fuerte mensaje: “Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”. Además, anunció dos medidas para blindar el equilibrio fiscal.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se le quita”, alertó en aquel mensaje.

