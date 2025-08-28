Schiaretti habló con jóvenes y recomendó: "Sigan sus convicciones con esfuerzo"

El primer candidato a diputado nacional por Córdoba de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, encabezó este miércoles un encuentro con jóvenes trabajadores, estudiantes, emprendedores y referentes sociales, donde dialogó sobre los desafíos del país y el rol de las nuevas generaciones.

La actividad, con la que el exgobernador abrió la campaña de cara a las elecciones de octubre, reunió a representantes de cooperativas de trabajo, emprendedores tecnológicos, dirigentes de la industria, jóvenes profesionales, estudiantes universitarios y secundarios, así como referentes culturales.

Consultado sobre el camino para recuperar la confianza en la política, Schiaretti sostuvo que los dirigentes deben "ocuparse de los problemas concretos que atraviesan las personas en su día a día".

En ese sentido, remarcó que la desconfianza hacia la política es entendible, debido a que "muchos dirigentes giran en una órbita distinta a la de la sociedad, se preocupan por cargos o acomodos y no por resolver las necesidades de la gente".

Respecto a su candidatura a diputado nacional, aseguró: "Me presento porque es necesario evitar que la sociedad vuelva a caer en una frustración. El desastre del kirchnerismo llevó a que la gente eligiera un outsider. Eso demuestra hasta dónde llegó el hartazgo con la política. Pero lo que necesitamos ahora es recuperar la confianza, y eso solo se logra resolviendo los problemas de la gente, como lo hacemos en Córdoba."

Schiaretti advirtió además que "el equilibrio fiscal logrado a los hachazos no se sostiene en el tiempo" y llamó a plantear soluciones sensatas que garanticen estabilidad y previsibilidad, tanto para las familias como para las inversiones.

En su mensaje a los jóvenes, destacó que Argentina tiene talento, recursos naturales y una nueva generación abierta al mundo, con visión global gracias a la interconexión. "Todo eso es la garantía de que nuestro país puede salir adelante".

Finalmente, reivindicó la experiencia de gestión de Provincias Unidas, integrada por los gobernadores de Santa Fe, Jujuy, Chubut, Santa Cruz y Córdoba. "No hablamos de lo que haríamos: ya estamos resolviendo problemas en nuestras provincias. Eso es lo que queremos llevar al Congreso: una alternativa nacional sensata, confiable y basada en el trabajo".

Además, alentó a los jóvenes a seguir sus convicciones: "Adelante chicas y chicos, concentren toda su energía en lo que hacen. Esa es la manera de transformar la realidad. Sigan sus convicciones con esfuerzo".