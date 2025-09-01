Santa Fe: la Convención debate la mayor ampliación de autonomía municipal

En una sesión que promete extenderse durante toda la jornada, la Convención Constituyente del 25 avanza este lunes con el debate de reformas profundas al régimen municipal en la provincia de Santa Fe.

La discusión gira en torno a los dictámenes elaborados por la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, presidida por Katia Passarino (Unidos para Cambiar Santa Fe), y forma parte de la octava sesión plenaria del proceso de reforma constitucional.

Las reformas propuestas buscan transformar la organización política e institucional de pueblos y ciudades, reconociéndoles la autonomía para constituirse como municipios y redactar sus propias Cartas Orgánicas, lo que marcaría un antes y un después en el mapa institucional de la provincia.

Tras un proceso participativo que incluyó audiencias públicas en Santa Fe, Rosario y Reconquista, la comisión redactó seis despachos temáticos que abarcan los siguientes ejes: Régimen Municipal, Ordenamiento Territorial, Derecho a la Ciudad, Áreas Metropolitanas, Recursos, Cláusulas Transitorias.

Estos documentos contienen propuestas concretas para garantizar equidad urbana, promover nuevos derechos y modernizar la legislación vigente.

Uno de los puntos centrales del debate es el dictamen que establece que toda comunidad con organización y vida propia podrá constituirse como municipio, rigiéndose por la Constitución provincial y, cuando corresponda, por su propia Carta Orgánica.

La iniciativa reconoce explícitamente la autonomía municipal en los planos institucional, político, administrativo, económico y financiero. Además, se establece que los municipios con más de 10.000 habitantes podrán convocar una Convención Municipal para redactar su Carta Orgánica, implementar mecanismos de democracia directa y fomentar la coordinación intermunicipal y con el gobierno provincial.

Para las localidades con menos de 10.000 habitantes, se prevé un sistema de gobierno con poderes ejecutivo y legislativo elegidos por el voto popular, representación proporcional y organismos de control.

También se propone fijar mandatos de cuatro años para intendentes y concejales, con la posibilidad de una única reelección consecutiva, y se plantea que las elecciones municipales se celebren en simultáneo con las provinciales. En ciudades con más de 20.000 habitantes, los consejos deliberantes se renovarán por mitades cada dos años.

El dictamen sobre cláusulas transitorias establece que a partir de 2035 se unificarán los calendarios electorales de todos los niveles de gobierno, de modo que mandatos provinciales y municipales coincidan, conforme al artículo 107 de la Constitución.