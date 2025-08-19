Reforma: ante falta de acuerdos, se dilata el debate sobre autonomía municipal

El debate sobre uno de los ejes más discutidos de la reforma constitucional, el régimen municipal, quedó entrampado este martes en la Convención del 25 debido a la falta de acuerdos al interior del bloque oficialista y con reclamos opositores.

Tras una maratónica sesión de la comisión de Régimen Municipal, que incluyó múltiples interrupciones y un forcejeo político con la oposición, los convencionales no lograron dictaminar y postergaron la discusión hasta el jueves a las 14.

La jornada, que comenzó con una primera postergación de la reunión de las 9 a las 14, estuvo marcada por los pedidos de “cuartos intermedios” recurrentes. El objetivo de estas pausas era destrabar los consensos internos en Unidos para Cambiar Santa Fe sobre la redacción final de la autonomía municipal, pero los esfuerzos resultaron -de momento- infructuosos.

Al retomar la sesión de la tarde, el oficialismo ingresó dictámenes sobre intermunicipalismo, Derecho a la ciudad y ordenamiento territorial. Sin embargo, la estrategia chocó con un reclamo unánime de la oposición: no se puede debatir nada secundario sin antes conocer la posición oficialista sobre el tema principal.

La tensión escaló hacia el final de la extensa jornada. Pasadas las 21, y tras un nuevo cuarto intermedio solicitado por el oficialismo, presentó dos dictámenes: uno sobre régimen municipal y otro sobre recursos. Pero el momento de avance se truncó rápidamente.

Los bloques opositores reclamaron acceder a los textos para analizarlos y propusieron debatirlos directamente en la sesión del jueves. Ante la negativa del oficialismo a compartirlos con anticipación, se resintió el quórum para poder continuar, lo que derivó en la postergación definitiva.

El jueves próximo será otro intento para destrabar un debate que, por su impacto en el futuro de los 365 gobiernos locales de la provincia, requiere de acuerdos que hoy brillan por su ausencia.