Reforma constitucional: jornada de debate sobre autonomía municipal en Rosario

Rosario llevó a cabo una audiencia pública en el Concejo Municipal para debatir sobre la autonomía municipal, en el marco de la reforma constitucional. La jornada reunió a numerosos disertantes, incluyendo personalidades políticas, ciudadanos, y representantes de gremios y ONG, quienes tendrán tres minutos cada uno para presentar sus propuestas. Se espera la participación de 143 personas a lo largo del día.

Josefina del Río, convencional constituyente por el Frente Unidos y cercana al intendente Pablo Javkin, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y expresó: "Rosario, en el año de su tricentenario, estaría celebrando que la Constitución Provincial, después de tantos años, se adecue a la Constitución Nacional y tengamos la autonomía que nos merecemos". Del Río destacó la necesidad de una nueva carta orgánica para la ciudad y mencionó que actualmente existe una ley que habilita esta reforma, indicando que "los consejos municipales estarían en condiciones de dictar, por lo menos, esta norma fundamental de autonomía".

Respecto a las diferencias entre los partidos en cuanto a la autonomía, del Río comentó: "A ver, todavía lo único que tenemos de insumo de trabajo son los proyectos presentados, así que hablar de diferencias sin haber podido escuchar cuáles son los fundamentos de esas presentaciones es un poco arriesgado". Sin embargo, afirmó que existe consenso en el reconocimiento de la autonomía, aunque se debe evaluar "con qué extensión".

La convencional también se refirió a los puntos centrales de la autonomía, que incluyen aspectos institucionales y políticos, así como "autonomía financiera, autonomía económica, y finalmente, lógicamente, la administrativa, que ya está consagrada en nuestro caso".

Juan Monteverde, referente de la alianza entre el PJ y Ciudad Futura, expresó: “Cada vez que nosotros insistimos en los ámbitos institucionales que hay que abrir las instituciones a la gente, muchas veces la política nos responde que no hay interés, que la gente no quiere participar. Bueno, en solamente tres días que hubo para inscribirse se anotaron más de 200 vecinos y vecinas de organizaciones de la ciudad para poner su voz, lo cual significa que no es que no haya gente con ideas, propuestas y ganas de participar, lo que falta son políticos que se animen a abrir los espacios”.

“Para explicar fácil qué es la autonomía, es la posibilidad de que los rosarinos, las rosarinas, los santafesinos, la gente que vive en Rafaela, pueda decidir qué potestades que hoy son exclusivas de la provincia de Santa Fe, las queremos nosotros porque lo podemos hacer mejor. Estamos acostumbrados a que muchas veces los gobiernos siempre le echan la culpa a otro. Bueno, estamos mal, no puedo hacer esto porque no tengo tal recurso. Con la autonomía se acaban esas excusas”, agregó.

“Tenemos un ejemplo concreto en Rosario, que es el sistema de salud. O sea, Rosario, la salud, la potestad de la provincia. Ahora, en su momento hubo intendentes, no de mi partido, que dijeron, che, pará, acá hay gente que se está muriendo por enfermedades evitables. Yo, aunque no sea mi potestad, voy a hacer un centro de salud por barrio para que la gente deje de morirse. Bueno, ese es un ejemplo de autonomía en los hechos”, cerró.

