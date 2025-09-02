Santa Fe fortalece vínculo con Vaca Muerta en el marco del Business Forum

Durante la edición 2025 del Santa Fe Business Forum, que se realiza en Rosario hasta el 5 de septiembre, empresas e instituciones de la provincia de Santa Fe profundizaron su integración con la cadena de valor energética nacional, especialmente con el desarrollo de Vaca Muerta, una de las principales reservas de gas y petróleo no convencional del país.

Uno de los momentos destacados del encuentro fue la participación de Fernando Rodrigo Banderet, intendente de Añelo (Neuquén), considerada la capital operativa de Vaca Muerta, donde se anunció la firma de un convenio de cooperación entre dicha localidad y la provincia de Santa Fe. Este acuerdo busca potenciar el vínculo industrial y tecnológico entre ambos territorios, con el foco puesto en la expansión de la red de proveedores santafesinos en sectores estratégicos como el gas, petróleo y minería.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Actualmente, varias empresas santafesinas ya operan en Añelo, y el objetivo del acuerdo es facilitar que más firmas puedan sumarse a la cadena de provisión de bienes y servicios en la región patagónica. La estrategia apunta a la generación de empleo calificado, el desarrollo de infraestructura productiva y la transferencia de tecnología industrial.

En el marco del foro también se reunió la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, un espacio de articulación público-privada creado en 2019, que hoy agrupa a casi 300 empresas santafesinas vinculadas a la industria energética. La Mesa promueve la participación de estas compañías en ferias internacionales, misiones comerciales y capacitaciones, y funciona como plataforma para diseñar estrategias de desarrollo con enfoque federal.

Desde sus inicios, la Mesa ha trabajado en integrar a las empresas santafesinas en cadenas productivas nacionales, priorizando la innovación tecnológica, la eficiencia logística y la reconversión de capacidades industriales ya instaladas en la provincia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Durante el evento, se presentaron casos de éxito de empresas santafesinas que lograron insertarse en el entramado de Vaca Muerta, así como nuevos proyectos que combinan desarrollo industrial, inversión privada y formación de talento local. En ese marco, el intendente Banderet remarcó la importancia de establecer lazos federales concretos: “Poder trabajar mancomunadamente en el desarrollo de un país que lo tiene todo, es el camino que debemos sostener”, afirmó.

El Santa Fe Business Forum 2025 continuará con rondas de negocios, paneles sectoriales y presentaciones de soluciones industriales enfocadas en energía, minería, tecnología y logística. El evento reafirma el posicionamiento de Santa Fe como un actor relevante en el desarrollo económico nacional, no solo por su capacidad productiva, sino también por su vocación de integrarse a las principales economías regionales del país.