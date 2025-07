Revés para Milei: la oposición aprobó un aumento de las jubilaciones

La oposición impuso su criterio en el Senado y convirtió en ley un aumento del 7,2 por ciento para las jubilaciones y un incremento del bono de 70 a 110 mil pesos., algo que el presidente Javier Milei anticipó que va a vetar.

El proyecto se incluyó en una sesión en la que también se tratan la extensión de la moratoria y la declaración de la emergencia por discapacidad.

Por 42 a 17 votos y 3 abstenciones, radicales, peronistas y provinciales lograron destrabar el tratamiento de los proyectos sancionados por la Cámara de Diputados, que habían sido objetados por el oficialismo por considerar que la comisión de Presupuesto no fue convocada por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.

La titular del Senado Victoria Villarruel había planteado que se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento de los proyectos sobre jubilaciones, moratoria, y discapacidad, al considerar que no eran válidos esos despachos de la comisión de Presupuesto.

La propuesta fue rechazada por el jefe del bloque del peronismo, José Mayans, quien consideró que solo el pleno del cuerpo puede considerar que es válido o no el despacho de la comisión de Presupuesto y Hacienda.Peronistas, radicales, una macrista y legisladores provinciales armaron el quórum en el Senado para tratar temas económicos a los que se opone el gobierno de Javier Milei.,

De arranque, los bloques peronistas de Unidad Ciudadana, Convicción Federal, y Frente Nacional y Popular aportaron 34 legisladores, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad..

También lo hicieron el jefe de la bancada de Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espinola, su colega la cordobesa Alejandra Avila, la rionegrina Mónica Silva, y los santacruceños que responden al mandatario Claudio Vidal, Natalia Gadano y José Carambia.

Además, asistió la senadora del PRO Guadalupe Tagliaferri, una dirigente muy cercana a Horacio Rodríguez Larreta, que viene desmarcándose de las decisiones que tomó ese bloque que preside Alfredo de Angelis.

En cambio, el grueso de senadores del PRO, de la Libertad Avanza, y algunos radicales no dieron quórum e ingresaron cuando ya había comenzado la sesión, como el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche.

Atauche fue, justamente, quien llevó la voz cantante del oficialismo de La Libertad Avanza puesto a la defensiva para cuestionar que se habilite la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrara inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.

Desde la Casa Rosada, la presión apuntó hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que le exigió que levante la sesión.

/Inicio Código Embebido/

Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia.