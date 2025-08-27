Reforma de la Constitución: cambios legislativos y reelección del gobernador

La Convención Constituyente que sesiona en Santa Fe e hizo historia este miércoles al aprobar las primeras reformas a la Carta Magna provincial tras 62 años de vigencia. En una sesión clave, los convencionales sancionaron un conjunto de modificaciones dirigidas a modernizar y optimizar el funcionamiento del Poder Legislativo.

Las reformas, que afectan a doce artículos de la Constitución, representan el primer paso concreto en el proceso de actualización del texto constitucional que rige la vida institucional de los santafesinos desde 1963. Los cambios aprobados se centran específicamente en los artículos 32, 33, 34, 37, 38, 40, 51, 54 (inciso 5), 55, 56, 58 y 61, todos relacionados con la estructura y el funcionamiento de la Legislatura bicameral.

En tanto, la comisión Redactora de la Convención Constituyente había dejado lista la redacción definitiva del dictamen de Poder Ejecutivo y Legislativo, que es tratado en el plenario. Entre las principales disposiciones de la reforma constitucional aparece la cláusula transitoria que habilita la reelección del gobernador y vice, lo que permitirá a Maximiliano Pullaro competir por un nuevo mandato en 2027.

El artículo establece que los mandatos de las autoridades provinciales en ejercicio al momento de sancionarse la reforma no se considerarán primer período, excepto para gobernador y vice, cuyos mandatos actuales sí serán contabilizados. De esta manera, Pullaro quedará habilitado para buscar la continuidad en 2027, mientras que los legisladores podrán proyectar su permanencia hasta 2035 si así lo decidiera la ciudadanía.

La mayoría de los votos ya está asegurada. Al bloque oficialista de Unidos y al Frente de la Esperanza se sumó el respaldo decisivo de senadores y convencionales del interbloque Más para Santa Fe. Rubén Pirola, Armando Traferri, Alcides Calvo, Osvaldo Sosa, Jaqueline Balangione, Alejandra Rodenas y Patricia Boni confirmaron que acompañarán la cláusula transitoria. “La mayoría de nuestro bloque ya tiene la decisión tomada y será mayoritaria el acompañamiento”, adelantó Pirola, quien justificó la postura en la experiencia de reelecciones legislativas y comunales en la provincia.

Además, la reforma avanza en otros puntos significativos: se elimina la mayoría automática en Diputados, el reparto de bancas será por sistema D’Hondt puro, se amplía el período de sesiones ordinarias de la Legislatura y se terminan los fueros que frenaban procesos judiciales contra legisladores.

El cronograma de sesiones establece que el viernes 29 se tratarán los dictámenes de Funcionamiento del Estado, el lunes 1º de septiembre los de Régimen Municipal —incluida la autonomía—, el viernes 5 los de Declaraciones, Derechos y Garantías, y que el 9 y 10 de septiembre se realizarán las sesiones finales, de las que saldrá el nuevo texto constitucional completo.

Cambios legislativos

La futura conformación de la Cámara de Diputados prevé 50 bancas elegidas por representación proporcional, con la provincia constituida como un único distrito. Las listas deberán incluir al menos un postulante residente por cada departamento, y además, garantizar la paridad de género. También se elegirán suplentes para cubrir eventuales vacantes. Para participar del reparto de escaños, los espacios políticos tendrán que superar un umbral mínimo de votos, aún no precisado.

En cuanto a los requisitos, podrán postularse personas mayores de 21 años, con al menos dos años de residencia inmediata en la provincia —y en el departamento correspondiente, si no nacieron allí—. El mandato será de cuatro años, con posibilidad de una sola reelección consecutiva. Para volver a postularse, deberán esperar al menos un período. La renovación de la Cámara baja será simultánea con la del gobernador y vicegobernador.

La Cámara de Senadores mantendrá su composición actual por departamentos, pero se ajustan los criterios para ser candidato: los aspirantes deberán tener al menos 25 años de edad y una residencia inmediata de dos años en el departamento que aspiren a representar.

Al igual que en Diputados, los senadores tendrán cuatro años de mandato, con opción a una reelección inmediata. Tras dos períodos consecutivos, necesitarán un intervalo para volver a competir. Su mandato comenzará y concluirá al mismo tiempo que el del Ejecutivo provincial.

El funcionamiento de la Legislatura también tendrá cambios: las sesiones ordinarias se desarrollarán del 15 de febrero al 30 de noviembre de cada año. Además, el Poder Ejecutivo podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo considere necesario, aunque limitadas a los temas expresamente incluidos en la convocatoria. También las propias Cámaras podrán autoconvocarse, siempre que lo solicite al menos un 25% de sus integrantes, y en casos calificados como de interés público grave.

La reforma también introduce modificaciones en los fueros de legisladores. En líneas generales, se preserva el principio de que ningún integrante de las Cámaras podrá ser perseguido por sus opiniones o votos emitidos durante el ejercicio de su función. Esta protección se extiende incluso una vez concluido el mandato.

Sin embargo, se incorpora una cláusula clave: no será necesaria autorización legislativa si existe una condena penal firme por delitos dolosos. También podrá procederse a la detención de un legislador si es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito con pena de prisión. En esos casos, la Cámara deberá ser notificada de inmediato. Aclaración importante: la inmunidad no impide el proceso judicial, solo resguarda contra la detención arbitraria.

Uno de los cambios relevantes en materia de participación ciudadana es la posibilidad de que los proyectos de ley puedan surgir no solo del Poder Ejecutivo o los legisladores, sino también a través de la iniciativa popular. Esto será regulado por una ley especial que establecerá los requisitos. La vía ciudadana estará excluida para temas como reforma constitucional, presupuesto, impuestos, tratados y derecho penal procesal.