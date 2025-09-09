Quintela afirmó que el gobierno de Milei está "acabado" y en su "etapa final"
El gobernador de La Rioja analizó el impacto de la derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires.
09/09/2025 | 16:01Redacción Cadena 3
FOTO: Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó declaraciones contundentes sobre el gobierno de Javier Milei.
Quintela expresó en declaraciones radiales: "Personalmente creo que el Gobierno está acabado". Su análisis se centró en la reciente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo que generó sorpresa entre sus interlocutores.
El gobernador riojano intentó aclarar su postura al afirmar: "No soy golpista ni mucho menos, pero está en su etapa final". En sus comentarios, el gobernador destacó que la convocatoria del gobierno actual parecía un pedido de auxilio para intentar fortalecerse antes del 26 de octubre, fecha programada para las elecciones nacionales. Sin embargo, agregó que no creía que el gobierno llegara a esa fecha.
/Inicio Código Embebido/
Casa Rosada. Milei encabezó la primera mesa política: "Este es el único camino posible"
Asistieron Karina Milei, Guillermo Francos, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich.
/Fin Código Embebido/
El comentario de Quintela fue personal, según él mismo aclaró, y “no es una posición compartida con los gobernadores”, que serían convocados a una reunión por el Gobierno.
El gobernador mencionó que "primero, el gesto tiene que venir desde la Nación hacia las Provincias". A pesar de esto, reiteró su percepción sobre la situación del gobierno: "Creo que este gobierno no tiene forma de salir adelante, por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que habrá que investigar en su momento".
El gobernador concluyó sus declaraciones diciendo: "Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo a la República Argentina y tratar de reconstruirla para ponerla al servicio de la gente. No veo alternativa de que ellos mejoren".
/Inicio Código Embebido/
Elecciones legislativas. Pullaro a Milei: "Ni el kirchnerismo nos trató tan mal como este gobierno"
El gobernador de Santa Fe se refirió a la convocatoria al diálogo que realizó el Presidente y aclaró que la respuesta será debatida en el espacio de Provincias Unidas junto a otros mandatarios.
/Fin Código Embebido/
También hizo hincapié en la crítica situación de las reservas del país y consideró gravísimo lo relacionado con Diego Spagnuolo, sugiriendo que era aún más grave si se comenzaba a investigar el tema financiero.
Lectura rápida
¿Qué dijo Ricardo Quintela sobre el gobierno de Javier Milei?
Dijo que considera que el Gobierno está acabado y que no cree que llegue a las elecciones del 26 de octubre.
¿Cuál fue el contexto de sus declaraciones?
Se centraron en la reciente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué aclaraciones hizo Quintela sobre su postura?
Afirmó que no es golpista y que su opinión no es compartida por otros gobernadores.
¿Qué pidió Quintela al gobierno nacional?
Que el gesto de acercamiento debe venir desde la Nación hacia las Provincias.
¿Qué consideró gravísimo en sus declaraciones?
La situación de las reservas del país y los temas relacionados con Diego Spagnuolo.