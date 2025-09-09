Quintela afirmó que el gobierno de Milei está "acabado" y en su "etapa final"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, realizó declaraciones contundentes sobre el gobierno de Javier Milei.

Quintela expresó en declaraciones radiales: "Personalmente creo que el Gobierno está acabado". Su análisis se centró en la reciente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, lo que generó sorpresa entre sus interlocutores.

El gobernador riojano intentó aclarar su postura al afirmar: "No soy golpista ni mucho menos, pero está en su etapa final". En sus comentarios, el gobernador destacó que la convocatoria del gobierno actual parecía un pedido de auxilio para intentar fortalecerse antes del 26 de octubre, fecha programada para las elecciones nacionales. Sin embargo, agregó que no creía que el gobierno llegara a esa fecha.

El comentario de Quintela fue personal, según él mismo aclaró, y “no es una posición compartida con los gobernadores”, que serían convocados a una reunión por el Gobierno.

El gobernador mencionó que "primero, el gesto tiene que venir desde la Nación hacia las Provincias". A pesar de esto, reiteró su percepción sobre la situación del gobierno: "Creo que este gobierno no tiene forma de salir adelante, por el mismo sistema que ellos implementaron, que es muy grave, que habrá que investigar en su momento".

El gobernador concluyó sus declaraciones diciendo: "Yo no soy golpista ni mucho menos, pero tenemos que evitar que se siga destruyendo a la República Argentina y tratar de reconstruirla para ponerla al servicio de la gente. No veo alternativa de que ellos mejoren".

También hizo hincapié en la crítica situación de las reservas del país y consideró gravísimo lo relacionado con Diego Spagnuolo, sugiriendo que era aún más grave si se comenzaba a investigar el tema financiero.