Provincias Unidas puso en marcha su comando de campaña en el Valle de Punilla

FOTO: Al evento, fueron más de 400 dirigentes de todo el departamento.

Provincias Unidas comenzó a activar este lunes su estrategia electoral en Punilla, en apoyo a la lista que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato a diputado nacional. Fue en un encuentro de trabajo en Villa Carlos Paz, con la participación de más de 400 dirigentes de todos los puntos del departamento.

El jefe de campaña de la coalición federal en Córdoba, Manuel Calvo, fue el encargado de transmitir a la militancia las palabras de Martín Llaryora. “La voluntad política de nuestro gobernador es que todos nuestros dirigentes de Punilla estén juntos, para así recuperar el protagonismo que merece este departamento”, dijo Calvo.

Manuel Calvo recordó que Llaryora conformó recientemente junto a otros gobernadores la coalición Provincias Unidas. “Desde ese marco, estamos llevando candidatos a diputados y senadores nacionales que, una vez que pase la elección del 26 de octubre, vamos a conformar un bloque político único, tanto en el Senador como en Diputados”, dijo el jefe de campaña. Y subrayó que, de ese modo, surgirá un espacio político importante y necesario, con representantes “que tengan sentido común y sensatez a la hora de tomar decisiones en el Congreso de la Nación.”

Varios de los mensajes que se oyeron en Carlos Paz coincidieron en afirmar que la boleta de Provincias Unidas está encabezada “por el mejor candidato que tiene no sólo Córdoba, sino toda Argentina”, en referencia al tres veces gobernador Juan Schiaretti. Fue el caso del intendente de Tanti y candidato a diputado nacional, Emiliano Paredes.

“Los que representamos a otras banderías políticas empezamos a ver en Córdoba lo que es un modelo de trabajo: un modelo de participación y un modelo ideológico que integra a la sociedad”, dijo Paredes. “Es muy fácil andar opinando cuando naciste con adoquín, cuando naciste con luces LED, cuando naciste con cloacas, ahí donde el Estado no tiene que participar. Donde el Estado parece que fuera esa casta de la que nos hablaban todos los días y en la que finalmente se transformaron ellos”, agregó el candidato con relación al actual gobierno nacional.

Otro de los nombres de la lista de Provincias Unidas, Miguel Siciliano, fue en línea con la idea del “voto por la sensatez”, que viene promoviendo el nuevo espacio federal.

“En este 2025, comienza el camino que estoy convencido va a sacar a Argentina adelante. Y ese camino tendrá, sin dudas, a Córdoba como protagonista. Desde Córdoba, levantemos la voz para decir que otra Argentina es posible, que volver al kirchnerismo es retroceder al pasado, que la Libertad Avanza ya es lo viejo”, expresó Siciliano.

“Y también gritemos que existe un modelo distinto: un modelo productivo, con corazón, de trabajo, que es el que puede transformar de verdad a nuestro país. Ese camino lo empezamos hoy y lo vamos a consolidar en el 2027, cuando hagamos de Argentina un país mejor”, señaló el actual legislador provincial.

La también candidata a diputada, Carolina Basualdo, manifestó: “Como decía el papa Francisco, ‘nadie se salva solo’. En este departamento hemos entendido que el nuestro es un movimiento colectivo. Acá no hay individualidades. Yo soy intendenta de Despeñaderos y veo que las mujeres no tienen cómo llegar a fin de mes, que las mamás con discapacidad nos vienen a pedir, que el transporte no pasa y sale más caro.”

“Tenemos cada vez más chicos en el PAICOR, porque el mango no alcanza. Y cada vez hay menos trabajo, porque cierran las pymes, porque en nuestro departamento el turismo que es tan fuerte va cayendo, porque no tenemos turismo nacional y día a día las necesidades crecen”, agregó.

“En el territorio, la escuela, la cooperativa, el merendero, vayamos a decirle a nuestra gente que acompañe la lista de Schiaretti y Llaryora. Esa será la voz que llegará al Congreso Nacional para ponerle un límite al ajuste, para acompañar y seguir transformando, porque seguimos convencidos de que la política es la única herramienta de transformación social de nuestras comunidades. Este 26 de octubre le demos una gran victoria a Juan Schiaretti”, finalizó Basualdo.

En el encuentro, estuvieron presentes los dirigentes Ricardo Moreno y Mariana Caserio, así como los intendentes Tito Bustamante (Comuna San Roque); Mario Sariago (Parque Siquiman); Ana Gaitán (Cuesta Blanca); Juan Guevara (San Esteban); Carla Bruno (Cabalango); Omar de Giovanni (Santa Cruz del Lago); Fabián Flores (Mayu Sumaj) y Pablo Alicio (La Cumbre).

También Raúl Cardinalli (Cosquín); Fabricio Díaz (Capilla del Monte); Ariel Moyano (San Antonio de Arredondo); Maricel Sánchez (Charbonier); Laura Suárez (Estancia Vieja) y Miguel Moreno (Casa Grande).