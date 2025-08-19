Preparan marcha contra Milei en Rosario y afirman que es "persona no grata"

La Bolsa de Comercio de Rosario se prepara para la visita del presidente Javier Milei el próximo viernes, un evento que genera expectativas y tensiones en la ciudad. El presidente de la entidad bursátil dijo que “es un gesto que valoran mucho”, mientras que diferentes gremios y movimientos sociales definieron algunas acciones de protesta este martes, en el sindicato de conductores navales.

Edgardo Arrieta, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, declaró al móvil de Cadena 3 Rosario: “El señor presidente Javier Milei es persona no grata en esta ciudad”. Y agregó que “los que sufrimos, los que padecemos, tanto los desocupados como los trabajadores como los jubilados, no podemos permitir que una persona venga acá a un lugar donde lo único que busca es maximizar sus ganancias”.

La movilización está prevista para el mismo día de la visita, aunque aún no se han definido los horarios y el punto de concentración. Se menciona la posibilidad de que los manifestantes se reúnan en Plaza Sarmiento o Plaza Montenegro, dependiendo del vallado perimetral que se establezca alrededor de la Bolsa.

El dirigente gremial anticipó: “Vamos a hacer todas las acciones que estén a nuestro alcance, con movilizaciones, con mucho ruido para que sepan, propios y extraños, que no es bienvenido Rosario”.

Las puertas de la Bolsa abrirán a las 17:30, y se espera que la movilización comience entre las 18:30 y las 19:00, coincidiendo con la llegada de Milei.

Informe de Agostina Meneghetti.