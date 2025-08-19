La Bolsa de Comercio espera a Milei: "Es un gesto que valoramos mucho"

FOTO: Javier Milei en el aniversario 140 de la Bolsa de Comercio de Rosario.

El presidente de la Bolsa de Comercio, Miguel Simioni, confirmó la visita del presidente Javier Milei el próximo viernes, en el marco de los 141 años de la institución. “Agradecerle el gesto del presidente nuevamente que visita la institución”, destacó Simioni, quien enfatizó que la visita no tiene un carácter proselitista, sino que refleja una buena relación con el gobierno.

“La relación institución con gobiernos tanto municipales, provinciales y nacionales lo hemos demostrado durante estos cuatro años con temas muy sensibles”, expresó Simioni, mencionando la importancia de los diálogos mantenidos sobre cuestiones económicas y de infraestructura. “Hemos trabajado mucho, que inclusive el año pasado el pliego no pudo salir. Este año se está trabajando muchísimo”, agregó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Sobre la logística del evento, Simioni mencionó que “la cantidad de gente es reducida porque viene directamente en helicóptero y no en el avión”. Además, anticipó que la hermana del presidente también lo acompañará. “Va a estar quien les habla para hablarle a los socios y va a estar el gobernador, el intendente y cierra el presidente”, detalló sobre la agenda de discursos, que incluirá cuatro intervenciones: del presidente, el gobernador, el intendente y el propio Simioni.

Respecto a la presencia del presidente durante los discursos, Simioni aclaró que “es muy raro que el presidente escuche todos los discursos por una cuestión de tiempo”, aunque aseguró que “en algunos casos contesta algunas cosas”.

La apertura del evento está programada para las 17 y el acto comenzará a las 19. “Cerca de las 20 ya está el presidente en la Bolsa”, indicó Simioni, quien también se mostró orgulloso por la visita, señalando que “es la Bolsa, no soy yo. Es esta gestión que fue llevando todo el equipo”.

La visita del presidente marca un hito, ya que es la segunda vez que un mandatario asiste a la Bolsa en dos años consecutivos. “Es un gesto que valoramos mucho”, concluyó Simioni.

Entrevista de Alberto Lotuf.