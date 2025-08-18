Confirman asistencia de Milei al aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario

FOTO: Javier Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario el año pasado.

El presidente Javier Milei viajará este viernes a Rosario para participar del acto central por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El evento se realizará a las 18:30 en la sede ubicada en Paraguay al 700 y será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la institución.

Aunque la BCR conmemora su aniversario este lunes 19 de agosto, las celebraciones se extenderán durante toda la semana, culminando con el acto oficial del viernes. Las puertas se abrirán a las 17 para los asistentes, entre los que se esperan autoridades nacionales (incluido del Ministerio de Economía), provinciales, municipales, empresarios y referentes del sector productivo.

Esta será la segunda vez que el presidente asista al aniversario de la Bolsa. El año pasado, durante su primer año de gestión, Milei dirigió un duro discurso ante 800 empresarios y políticos, criticando a los legisladores que aprobaban la reforma jubilatoria, a quienes llamó "degenerados fiscales".

Su visita coincide con el reciente anuncio de una baja permanente en las retenciones a las exportaciones agropecuarias, medida celebrada por la BCR. Miguel Simioni, titular de la entidad, calificó la decisión como un "rumbo alentador" para el sector.

Además, el evento ocurre en un contexto político clave, horas después del cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, por lo que se anticipa que el mandatario podría incluir mensajes con tono de campaña.

Agenda de la Semana Aniversario

La BCR organizó diversas actividades durante la semana:

Martes 20: Fijación de precios en el Parque de las Colectividades y remate de Rosgan.

Miércoles 21: Almuerzo de la Mesa Ejecutiva en El Hogar.

Jueves 22: Jornada "Jueves de Rueda – A viva voz".

Viernes 23: Reunión Intercámaras y acto central (18:30, transmisión en vivo).