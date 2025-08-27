Piedras, huevazos e insultos: evacuaron la caravana de Milei en Lomas de Zamora

Un acto de campaña de Javier Milei en Lomas de Zamora terminó en tensión y descontrol cuando un grupo de militantes opositores atacó con piedras la caravana que encabezaba el Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert. Por los incidentes, dos personas fueron detenidas y, según fuentes policiales, se registró al menos un herido.

La comitiva presidencial avanzaba en medio de una multitud cuando comenzaron los insultos y el lanzamiento de objetos contra la camioneta en la que viajaba Milei. La situación obligó a la seguridad a evacuar al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia en otro vehículo, mientras que Espert se retiró en moto junto a un militante.

AHORA | Incidentes en la caravana de Milei: Espert se fue de urgencia en la moto de un militante https://t.co/2JLP7R4gg0 pic.twitter.com/ZhxOxVhfUD — TN - Todo Noticias (@todonoticias) August 27, 2025

"Lomas de Zamora":

Por lo que sucedió durante la caravana de Javier Milei pic.twitter.com/tcrxOtiM5H — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 27, 2025

Espert: “Cayeron piedras muy cerca del Presidente”

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, explicó a TN.

El economista y diputado apuntó directamente contra el kirchnerismo y contra el intendente local, Federico Otermín: "La violencia interrumpió la caravana. Esto es el kirchnerismo, es violencia. Lo acuso al intendente de Lomas de Zamora por lo que nos pasó. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a la difamación y las operaciones. No nos van a amedrentar", sostuvo.

“El grueso de la gente nos apoyaba y ya empezó a haber un clima espeso antes de que llegue el presidente. Cuando llegó, hicimos cuadras con euforia y paz. Pero sobre el final aparecieron los gritos y la violencia física con objetos que volaban sobre la camioneta. Este es el segundo ataque en territorio kirchnerista en el inicio de la campaña. Hay que tener claro que el enemigo de la libertad es el kirchnerismo”.

La respuesta del Gobierno

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió al cruce en redes sociales con un mensaje político cargado:

“Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente. No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más. Fin”, publicó.

Militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación.



No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más… — Manuel Adorni (@madorni) August 27, 2025

