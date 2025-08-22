En vivo

Política y Economía

Natalia De la Sota exigió explicaciones a Milei por las supuestas coimas

La diputada nacional por Córdoba insistió en que la responsabilidad última de las supuestas coimas recae en el propio Presidente: “Es su responsabilidad informar y dar respuesta”.

22/08/2025 | 19:44Redacción Cadena 3

FOTO: Natalia de la Sota.

La diputada nacional por Córdoba, Natalia De la Sota, reclamó al presidente Javier Milei que brinde explicaciones públicas tras las revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“En las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la Andis, fondos que deberían tener un solo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, expresó la legisladora a través de su cuenta de X.

Según advirtió, la información difundida vincula a funcionarios cercanos al jefe de Estado. “La información señala que los responsables directos serían personas de su entorno, por lo que exigimos y merecemos una explicación”, sostuvo De la Sota.

La diputada insistió en que la responsabilidad última recae en el propio Presidente: “Es su responsabilidad informar y dar respuesta”.

El escándalo en la Andis se desató tras la difusión de audios que involucran a su ahora exdirector, Diego Spagnuolo, y derivó en múltiples pedidos de interpelación a ministros nacionales y reclamos de una comisión investigadora en el Congreso.

Lectura rápida

¿Qué reclamó Natalia De la Sota? Exigió explicaciones al presidente Javier Milei sobre supuestos hechos de corrupción en la Andis.

¿Quién es la diputada que hizo el reclamo? La diputada es Natalia De la Sota, representante de Córdoba.

¿Cuándo se dieron las revelaciones sobre corrupción? Las revelaciones ocurrieron en las últimas horas antes del 22 de agosto de 2025.

¿Dónde se originó el escándalo? El escándalo se originó en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

¿Cómo se desató el escándalo? Se desató tras la difusión de audios del exdirector Diego Spagnuolo.

