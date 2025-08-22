Natalia De la Sota exigió explicaciones a Milei por las supuestas coimas
La diputada nacional por Córdoba insistió en que la responsabilidad última de las supuestas coimas recae en el propio Presidente: “Es su responsabilidad informar y dar respuesta”.
22/08/2025 | 19:44Redacción Cadena 3
La diputada nacional por Córdoba, Natalia De la Sota, reclamó al presidente Javier Milei que brinde explicaciones públicas tras las revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
“En las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la Andis, fondos que deberían tener un solo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, expresó la legisladora a través de su cuenta de X.
Según advirtió, la información difundida vincula a funcionarios cercanos al jefe de Estado. “La información señala que los responsables directos serían personas de su entorno, por lo que exigimos y merecemos una explicación”, sostuvo De la Sota.
Presidente @JMilei, en las últimas horas se han producido graves revelaciones sobre supuestos hechos de corrupción con los fondos de la ANDIS, fondos que deberían tener un sólo y único destino: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.— Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) August 22, 2025
La diputada insistió en que la responsabilidad última recae en el propio Presidente: “Es su responsabilidad informar y dar respuesta”.
El escándalo en la Andis se desató tras la difusión de audios que involucran a su ahora exdirector, Diego Spagnuolo, y derivó en múltiples pedidos de interpelación a ministros nacionales y reclamos de una comisión investigadora en el Congreso.
