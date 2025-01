Milei se reunió con la representante del FMI, Kristalina Gueorguieva

El presidente Javier Milei y la representante del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, concretaron una reunión que mantuvieron en Washington, Estados Unidos, donde analizaron la situación económica que atravesó Argentina el año pasado y los pasos a seguir en los próximos meses.

El encuentro fue considerado “clave” porque Milei tiene como objetivo llevar a cabo un nuevo acuerdo que, según se rumorea, incluiría entregarles casi 11.000 millones de dólares que desembocaría en la posible eliminación del cepo cambiario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El organismo publicó que “prevé que la inflación mundial se reduzca del 6,7% en 2023 al 4,3% en 2025”; además, sostuvieron que “se espera que la desinflación sea más rápida en las economías avanzadas que en las economías de mercados emergentes y en desarrollo”.

El Presidente de la Nación se encuentra acompañado por su hermana, la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei y los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, Luis ‘Toto’ Caputo y Gerardo Werthein, respectivamente.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En su cuenta personal de la red social X, el mandatario sólo escribió un mensaje breve: “Vamos muy bien...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, mientras Gerogieva sostuvo que fue un encuentro “excelente”.

“Excelente reunión con el presidente Javier Milei, en medio de la notable transformación de Argentina: el déficit ha sido eliminado, la inflación ha bajado y el crecimiento se recupera con buenas perspectivas para el futuro. Estamos trabajando en un nuevo programa para apoyar una economía vibrante para la prosperidad del pueblo argentino”, indicó la representante del FMI.

/Inicio Código Embebido/

Excellent meeting with President @JMilei amid Argentina's remarkable transformation- deficit wiped out, inflation down, and growth rebounding with strong prospects ahead. We are working toward a new program to support a vibrant economy for the prosperity of the Argentine people. pic.twitter.com/NRjNeSvwtp